Cannonier domina Vettori con una sequenza record di colpi: il volto è devastato dai segni della lotta L’incontro tra Jared Cannonier e Marvin Vettori ha visto l’italiano perdere nettamente pur reggendo i cinque round. Verdetto unanime della giuria per lo statunitense, per l’italiano solamente l’onore di aver rispettato la nomea di più grande incassatore dell’Ufc, ma i segni sul viso sono impressionanti.

A cura di Alessio Pediglieri

Il giorno dopo fa ancora più male perché si prende consapevolezza di quanto accaduto e se ne devono accettare le conseguenze. Soprattutto se ti chiami Marvin Vettori e ti ritrovi a subire per cinque lunghi round i colpi dell'avversario di turno, Jared Cannonier che vince per verdetto unanime della giuria nel main event della fight night di Ufc in programma domenica 18 giugno. Un ko che fa male e di cui il volto del lottatore romano porta inesorabili segni devastanti.

Purtroppo per "The Italian Dream" è arrivata una durissima sconfitta, pesante e senza ombre perché Cannonier è stato semplicemente superiore martellando l'italiano fino a convincere tutta la giuria della sua vittoria. Vettori ha incassato, come pochi sanno fare sul ring e ha retto per tutta la durata dell'incontro ma non è mai stato in grado di reggere l'urto avversario anche se ad inizio incontro la lotta è stata pari con diversi colpi vincenti da parte di entrambi gli atleti sul ring.

Tanta intensità, con Vettori – favorito indiscusso nei pronostici della vigilia – che ha messo in difficoltà in un paio di occasioni lo statunitense che però ha prontamente reagito colpendo a sua volta in pieno volto Vettori che già nel secondo round ha subito la furia di Cannonier riuscendo però incredibilmente a ribattere, dopo aver incassato un numero infinito di colpi. I restanti round, però hanno confermato le difficoltà dell'italiano che non ha saputo più reagire anche quando l'americano ha rallentato i ritmi gestendo il match che è rimasto avvincente fino alla sua conclusione quando il verdetto non ha lasciato alcun dubbio sul vincitore: Cannonier ha vinto 49-45, 49-45, 48-46.

Nel post match hanno fatto impressione le immagini del viso di Marvin Vettori, completamente devastato dall'incontro: volto tumefatto e ricoperto di ferite poi ricucite, che hanno dimostrato quanti colpi ha incassato durante l'incontro a conferma della sua indiscussa fama di miglior incassatore di tutto il circuito Ufc. "E' l'uomo più duro della terra" ha postato Patrick Vettori,che ha mostrato su Instagram il viso del fratello Marvin dopo l'intervento dei medici. "Sempre a tuo fianco".

La storia su Instagram, con il volto "ricucito" il giorno dopo il match

Lividi e ferite per lui, gloria e osanna per Cannonier che ha ribaltato i pronostici della vigilia prendendosi una vittoria più che meritata: "Sono molto orgoglioso della mia prestazione, il mio modo di combattere si è evoluto, e ora tutti sanno che non solo sono in grado di mettere ko i miei avversari ma mostrare più colpi e tecnica in combattimento. Sono pronto per lottare per il titolo" ha poi concluso l'americano, chiamando sul ring indirettamente Israel Adesanya che attualmente detiene la cintura dei pesi medi.