Campione di sollevamenti pesi ucciso a colpi di pistola, la madre muore pochi giorni dopo

L'omicidio del giovane campione di sollevamento pesi Juan Esteban Peña Bolivar, ucciso a colpi di pistola a soli 22 anni, ha causato un profondo shock in tutta la Colombia. A dolore si è aggiunto dolore, visto che poche ore dopo è morta anche la madre del pesista, Sandra Bolivar, le cui condizioni di salute erano peggiorate a causa della notizia dell'omicidio.

Il campione di sollevamento pesi Juan Esteban Peña ucciso da due sicari in un agguato

Peña, che aveva ottenuto importanti titoli nazionali e internazionali, è stato ammazzato nella notte di giovedì 10 luglio nella città di Pereira. Si è trattato di un vero e proprio agguato, come si vede in un video di una telecamera di sicurezza: il giovane guidava una moto in compagnia di un amico, quando è stato intercettato da un'altra moto con due sicari a bordo.

Il passeggero di questa seconda motocicletta ha sparato diversi colpi contro il pesista e il suo compagno, centrando Peña con almeno tre colpi e facendogli perdere il controllo del veicolo. Il giovane è morto sul colpo. Miglior sorte ha avuto l'amico dell'atleta colombiano, che è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale.

Le immagini sono terribili: dopo i primi spari in corsa, l'aggressore è sceso dalla moto e ha sparato altri colpi per assicurarsi che Juan Esteban fosse morto. Dopo l'agguato, i due uomini armati si sono dati alla fuga, dopo che un'auto della polizia che pattugliava la zona aveva aperto il fuoco contro di loro. Sono in corso le indagini per catturare i colpevoli, basandosi sulle riprese video dell'attacco.

Juan Esteban Pena è stato ammazzato a 22 anni: era un campione di sollevamento pesi colombiano

La madre del pesista muore pochi giorni dopo

Pochi giorni dopo la morte di Juan Esteban Peña, la madre Sandra, già malata terminale, ha subìto un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa della devastante notizia. Di lì a poco la donna è morta a 52 anni, gettando ancor più la famiglia nel dolore e toccando nel profondo l'opinione pubblica colombiana.

Juan Esteban Peña aveva dimostrato la sua abilità nel sollevamento pesi fin da giovanissimo. È stato campione panamericano e americano nelle categorie Under 17 nel 2019 e nel 2020. Il suo risultato più recente è stato una medaglia d'oro ai Giochi Nazionali del 2023, oltre a due medaglie d'argento. Il Ministero dello Sport, così come figure importanti del sollevamento pesi in Colombia, hanno espresso la loro condanna e chiesto giustizia per il giovane assassinato.