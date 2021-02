La diciottenne di origini fiorentine, Larissa Iapichino (la figlia della campionessa italiana Fiona May) ha messo subito il proprio distintivo ai campionati italiani indoor Under20 che si sta svolgendo ad Ancona, ritoccando il proprio primato personale nel salto in lungo. La giovanissima promessa delle Fiamme Gialle ha strappato al secondo tentativo la lunghezza di 6.53, battendo il 6.40 stabilito nell'ultima edizione, per poi migliorarsi ancora al terzo tentativo col 6.70 finale. Che è il nuovo record italiano di categoria.

Si tratta di un primato Under20 indoor visto che outdoor la stessa Iapichino è riuscita a volare a 6.80 la scorsa estate, ma si tratta pur sempre della conferma delle assolute qualità da campionessa della 18enne fiorentina, che ha aperto i campionati italiani di categoria ad Ancora strappando il miglior salto e conquistando uno dei 22 titoli in palio.

Chi è Larissa Iapichino, figlia d'arte

Il salto della Iapichino, 6.70, è al momento di livello mondiale assoluto: risulta infatti la seconda prestazione assoluta di quest'anno e la terza assoluta di sempre. La figlia di Fiona May (e Gianni Iapichino), dunque, conferma di avere tutto per poter eguagliare i record e le imprese della madre e una promessa dell'atletica italiana.

Tutte le vittorie di Larissa

Nel 2018 era arrivato il primo acuto nel salto in lungo con 6.36quale migliore prestazione nazionale under 20 al coperto e il 6.38 della stagione estiva. Nel 2019 Larissa ha però migliorato le sue prestazioni ancora: ai Tricolori di Agropoli salta 6.64 che le è valso il primato anche tra le juniores, che resisteva dal 1998. Ha poi conquistato l’oro agli Europei under 20, così come aveva fatto mamma Fiona nel 1987. Nel 2020 la consacrazione: prima 6.80 outdoor, seconda italiana di sempre, e ora il 6.70 indoor.