Arrestato un amico del tifoso caduto dagli spalti e gravemente ferito: un video lo inchioda

A cura di Paolo Fiorenza

Arriva una svolta nelle indagini relative al grave incidente che ha visto coinvolto un mese fa un tifoso dei Pittsburgh Pirates, squadra della Major League Baseball. Il giovane cadde dagli spalti in occasione di un punto messo a segno dai Pirates: alzatosi di scatto per esultare, non riuscì a contenere il suo slancio e precipitò oltre la tribuna. Drammatiche le immagini diffuse in diretta: dopo un volo di alcuni metri, il ventenne Kavan Markwood restò esanime sul terreno di gioco, mentre lo stadio ammutoliva e accorrevano subito i soccorritori. Nelle scorse ore è stato arrestato un amico del tifoso, il ventunenne Ethan Kirkwood, con l'accusa di avere offerto alcol a un minorenne durante la partita. Negli Stati Uniti a 20 anni si è considerati minori per quanto riguarda il consumo di alcol, poiché l'età legale per bere è 21.

Arrestato un amico del tifoso di baseball caduto dalle tribune: ha comprato birre per lui, non poteva farlo

Era il 20 aprile quando Markwood cadde da un'altezza di oltre 6 metri al PNC Park, nell'esultare per una battuta valida dei Pirates che aveva portato a segnare un punto. Un momento di gioia che si trasformò in tragedia, viste le gravi ferite riportate dal ragazzo. Secondo la denuncia penale presentata dalle autorità, il giovane tifoso aveva consumato birra durante la partita e gliel'aveva fornita l'amico con cui era andato allo stadio. Gli inquirenti sostengono che Kirkwood abbia acquistato due grandi lattine di ‘Miller Lite' poco prima delle 19, proprio nelle prime ore del match. Le riprese delle telecamere di sicurezza dello stadio mostrano Kirkwood che cammina con Markwood e due donne, mentre entrambi gli uomini trasportano della birra. Kirkwood è poi tornato al bar per comprare altri drink e in seguito lo si vede dirigersi verso gli spalti con altre due lattine, un gesto che rafforza le accuse di "vendita o fornitura di alcolici a un minore" ora rivoltegli.

La situazione ha spinto la polizia dello Stato della Pennsylvania ad avviare immediatamente un'indagine che martedì ha portato al fermo di Kirkwood. Secondo il rapporto della polizia, il momento in cui Markwood ha perso l'equilibrio ed è caduto dagli spalti coincide con quello in cui ha consumato le bevande alcoliche. Dopo la caduta, Markwood è stato soccorso rapidamente dal personale di sicurezza e dai medici presenti allo stadio, mentre Kirkwood, visibilmente sconvolto, ha cercato di aiutarlo saltando a sua volta oltre la ringhiera per atterrare sul campo, come si vede nelle immagini della diretta TV della partita.

Al momento dell'incidente, un testimone aveva dichiarato che Markwood sembrava aver calcolato male la sua gioia quando era scattato dal suo seggiolino, aggrappandosi alla ringhiera che era diventata di fatto una catapulta che lo aveva scaraventato in campo, come si vede in un altro video che lo riprende di spalle. Evidentemente il tasso alcolico elevato nel suo organismo aveva contribuito in maniera decisiva al dramma.

Come sta il tifoso dei Pirates, aperta una raccolta fondi per le costose cure

L'udienza preliminare è stata fissata per il 23 giugno, intanto l'attenzione è rivolta alla revisione dei protocolli di sicurezza all'interno dell'impianto dei Pittsburgh Pirates, nonché all'implementazione di misure volte a garantire il rispetto delle leggi sull'alcol durante i grandi eventi. Quanto alle condizioni di Markwood a distanza di un mese dall'incidente, il suo percorso verso la piena ripresa sarà lungo: nella caduta ha riportato fratture multiple al collo, alla clavicola e alla schiena.

La raccolta fondi aperta per pagare le cure del tifoso dei Pittsburgh Pirates

Per coprire le spese delle costose cure, la madre della fidanzata di Kavan ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe e c'è stata una grande risposta: al momento sono arrivate donazioni per quasi 70mila dollari.