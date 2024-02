Argento storico per l’Italia ai Mondiali di Doha: nei tuffi Tocci e Marsaglia sul podio col pass olimpico in tasca Gli azzurri protagonisti di un’ottima performance nel sincro da 3m: vittoria alla Cina (442.41), poi la coppia di connazionale con 384.24 punti (sulla quale ha pesato un errore nell’ultimo lancio dal trampolino) davanti alla Spagna (383.28) e al Messico (383.19). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La prima medaglia dell'Italia ai Mondiali degli sport acquatici a Doha è d'argento. Un podio storico per gli azzurri, lo conquistano nella specialità dei tuffi Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (nella foto) nel sincro da 3m: vittoria alla Cina (442.41), poi la coppia di connazionale con 384.24 punti (sulla quale ha pesato un errore nell'ultimo lancio dal trampolino) davanti alla Spagna (383.28) e al Messico (383.19). Premio al collo, sorriso sulle labbra anche per un altro motivo: la performance di Doha vale anche il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi, così come per la 10km in acque libere e per le azzurre della piattaforma.

Cosa è mancato? Un pizzico di fortuna e di precisione come accaduto in occasione del tuffo rivelatosi decisivo. L'Italia lascia alle spalle gli inglesi esibendosi in un ottimo triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (71.40) poi tenta la ‘missione impossibile' per l'oro. Peccato ma mette ugualmente in cassaforte l'argento nonostante il quadruplo e mezzo raggruppato sia sbagliato dagli azzurri: Tocci e Marsaglia prendono voti tra il 5 e il 6 che non sono esaltanti ma arriva comunque la medaglia.

Buone notizie e altrettante soddisfazioni arrivano anche dalle gare femminili. L'esito delle prove dalla piattaforma da 10m femminile consegna all'Italia altri due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e una doppia qualificazione alle semifinali. Li ottengono Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli alle quali, essendoci già sei atlete qualificate alle Olimpiadi tra le migliori diciotto, è bastato scollinare il turno per mettere in valigia il sogno francese a Cinque Cerchi.

Niente medaglie nella 10 km di fondo ma, anche in questo caso, le buone sensazioni arrivano dai risultati che permettono all'Italia di aggiunger altre due tacche al novero degli atleti che vanno ai Giochi. Arrivano grazie al settimo posto di Domenico Acerenza e al nono di Dario Verani. Il pass ottenuto da quest'ultimo, campione europeo e vicecampione mondiale della 25km, poteva essere ceduto a un altro compagno a patto che fosse già qualificato in 800 o 1500 sl. Una condizione che vedeva Paltrinieri sotto i riflettori, la Federnuoto aveva deciso di non averlo in gara oggi concordando questa strategia con lo stesso Verani: ha preso il pass e lo ha dato al campione azzurro.