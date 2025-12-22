Anthony Joshua riconosce una donna nel caos: “Sei la mamma di Jake?”. Sente che deve dirle qualcosa

Il mondo degli appassionati si è spaccato dopo aver assistito al combattimento tra Anthony Joshua e Jake Paul, vinto dall'ex campione del mondo dei pesi massimi per KO al sesto round, dopo che aveva già messo al tappeto tre volte lo youtuber. Da una parte c'è chi dice che Joshua "ha salvato il pugilato", non facendo vincere (in maniera improponibile agli occhi di chiunque) il suo avversario e mandandolo KO come ogni logica imponeva. E tuttavia secondo qualcun altro il match sarebbe stato comunque ‘sceneggiato' per non farlo terminare al primo cazzotto: insomma il britannico avrebbe consentito a Paul di scappare per tutto il ring e abbracciarlo più volte, per non far finire lo spettacolo (si fa per dire) troppo presto. Quello che è certo è che Anthony un pugno devastante lo ha rifilato a Jake, facendolo crollare infine alla sesta ripresa e spaccandogli la mascella. Un gesto di cui l'inglese si è voluto scusare con la mamma di Paul subito dopo.

Anthony Joshua cerca la mamma di Jake Paul e si scusa per aver messo KO il figlio

È chiaro che non c'era nulla di cui scusarsi, in uno sport il cui obiettivo è massacrare di pugni il proprio avversario, eppure Joshua – una volta sceso dal ring – è andato dritto verso una signora bionda che era a bordo ring. Le telecamere hanno immortalato lo scambio tra i due, all'insegna dei buoni sentimenti. "Sei la mamma?", ha prima chiesto il 36nne pugile di Watford, che dopo la risposta affermativa della donna le ha detto: "It's only a fight", ovvero "è solo un combattimento". Come a dire, non c'è niente di personale, è lavoro… "Lo so", ha replicato la madre di Jake con sguardo comprensivo. Joshua ha poi continuato complimentandosi con Paul: "Ha cuore. È un ragazzo forte".

Le parole di rispetto di Joshua per Paul: "Si è rialzato più volte, ci vuole un vero uomo per riuscirci"

Un concetto di massimo rispetto che l'ex campione dei massimi ha ribadito anche ai microfoni dei media, sottolineando come il suo avversario fosse stato in grado di resistere per alcuni round, nonostante la differenza di stazza notevole (13 cm e 12 kg) e l'ovvio divario in termini di qualità pugilistica: "Voglio fare i complimenti a Jake Paul. Si è rialzato più e più volte. È stato difficile per lui, ma ha continuato a cercare di trovare una soluzione. Ci vuole un vero uomo per riuscirci. A chiunque indossi questi guantoni, diciamo sempre che gli diamo il nostro rispetto. Dobbiamo dare a Jake il suo rispetto per averci provato, provato e riprovato. Ben fatto". E tutti contenti, con un guadagno stimato in oltre 100 milioni a testa…