America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV

A cura di Ada Cotugno

Dopo un giorno di stop Luna Rossa torna in acqua a Barcellona. A partire da oggi è previsto il secondo Round Robin e in palio c'è davvero tanto: le gare decideranno quali saranno le quattro semifinaliste e ci sarà la prima eliminazione in vista della 37a America'a Cup. Gl italiani si giocano tutto in questo momento, ma arrivano all'appuntamento con un filotto di quattro vittorie che permette a tutti di essere molto ottimisti per il percorso della Luis Vuitton Cup.

Per il secondo Round Robin il sodalizio italiano scenderà in acqua per due volte contro Team New Zealand e Orient Express, con le gare che come al solito si svolgeranno dalle ore 14:00 in poi. Diretta della competizione su Sky e in chiaro sui canali Mediaset.

Louis Vuitton Cup, orario e programma delle regate

Dopo la giornata di riposo ad attendere Luna Rossa ci saranno due gare impegnative, in cui ci si gioca il posto per l'America's Cup. L'imbarcazione italiana scenderà in acqua alle ore 14:00 contro il Team New Zealand: è l'ultima possibilità per affrontare i Defender prima della finalissima ed essendo una regata senza assegnazione di punti sarà un banco di prova importantissimo. Poi alle 15:58 Luna Rossa scenderà di nuovo in acqua e questa volta si farà sul serio, dato che la sfida contro Orient Express sarò invece valida ai fini della classifica.

ore 14:00 – Team New Zealand vs Luna Rossa

a seguire – American Magic vs INEOS Britannia

a seguire – Luna Rossa vs Orient Express

vs Orient Express a seguire – Alinghi vs American Magic

Dove vedere le regate dell'America's Cup in tv e streaming

Tutta l'America's Cup sarà disponibile su Sky con un canale interamente dedicato. Team New Zealand-Luna Rossa e Luna Rossa-Orient Express saranno visibili in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205), ma le due regate verranno trasmesse anche in chiaro da Mediaset 20 e Italia 1, come di consueto quando l'imbarcazione italiana scende in acqua a Barcellona. In alternativa si potrà seguire la regata in streaming: gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma le gare saranno visibili anche a pagamento su NOW e in chiaro su Mediaset Infinity.