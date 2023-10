Alex Schwazer alle Olimpiadi 2024 di Parigi, cosa deve succedere per vederlo partecipare ai Giochi Alex Schwazer, squalificato fino al 7 luglio 2024, sogna di partecipare alle Olimpiadi di Parigi. La sua è una corsa a ostacoli, raggiungere i Giochi è complicatissimo. Schwazer si allenerà anche mentre sarà al Grande Fratello.

A cura di Alessio Morra

Alex Schwazer non è un tipo che molla tanto facilmente. Da diversi anni sta battagliando, e facendolo ha professato la sua innocenza per il caso del 2016. Ora mentre si appresta a entrare nella casa del Grande Fratello comunque continua a sognare le Olimpiadi. L'atleta italiano infatti spera di poter partecipare a quelle di Parigi, in programma nel 2024. Per disputarle però deve qualificarsi, e per ottenere il pass deve realizzare un tempo utile entro una data prestabilita. La sua missione sembra quasi impossibile, ma Schwazer ci crede e per questo si allenerà anche nella casa del Grande Fratello, che quest'anno non avrà al suo interno ‘solo' i vip.

Le vicende di Schwazer sono assai note, pure a un pubblico che non è affine allo sport e in particolare all'atletica. Campione olimpico nel 2008 a Pechino nella marcia viene squalificato per doping nel 2012, proprio a pochi giorni dai Giochi di Londra. Schwazer ammise la sua colpa e venne squalificato. Sanzione di quasi quattro anni. Voleva tornare per Rio 2016, ci provò e trovò il tempo per qualificarsi agli sgoccioli (che poi era la prima occasione per lui).

Il 21 giugno 2016 viene diffusa la notizia della sua positività. Sospeso in via cautelativa, viene depennato dall'elenco degli atleti partecipanti ai Giochi brasiliani. Le Olimpiadi le salta. La squalifica arriva ed è lunghissima, nel mezzo un contenzioso infinito, che ha dato vita pure a una serie Netflix, basata sul suo controverso caso.

Ma quello è il passato. Si guarda al futuro. Parigi non è lontanissima. L'1 agosto 2024 c'è la marcia, ma quella dei 20 km. Quella dei 50 non fa più parte del programma olimpico. Schwazer vorrebbe esserci. Arrivare fino alla Tour Eiffel sembra molto difficile. Perché la sua squalifica termina il 7 luglio 2024, e gli atleti avranno tempo fino al 30 giugno per cercare il tempo che vale la qualificazione.

L'altoatesino per cercare di ottenere il tempo minimo di 1 ore 20 minuti e 10 secondi ha bisogno di uno ‘sconto' – cosa tutt'altro che scontata. Quindi c'è bisogno di un ulteriore ricorso, che di sicuro sarà presentato, e che soprattutto dovrà avere un esito positivo, che possa a permettere a Schwazer di realizzare il tempo giusto. Ma anche se otterrà uno sconto, Schwazer dovrà anzi dovrebbe superarsi.

Perché ogni nazione non può iscrivere più di tre atleti. Ciò significa che dovrà fare meglio di corridori allenati e di alto livello. E l'Italia nella marcia schiera Massimo Stano, campione olimpico della 20 km e Mondiale sui 35, e Francesco Fortunato, che ha vinto agli Europei a squadre lo scorso maggio. Gli ostacoli sono tanti. Ma Schwazer non molla e anche mentre prenderà parte al Grande Fratello inseguirà il suo sogno olimpico.