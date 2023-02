Aldo Montano torna in Nazionale di sciabola dopo il Grande Fratello e la TV: avrà un ruolo particolare Nel prossimo week-end Montano farà il debutto ufficiale nel nuovo incarico che segna il ritorno in Azzurro. La figura dell’ex olimpionico rientra in un progetto chiaro, ne parla il Responsabile d’arma Nicola Zanotti.

Aldo Montano mostra la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Tokyo.

I reality come La Fattoria e il Grande Fratello. Il programma in Tv con Simone Ventura, Selfie – Le cose cambiano. E la sciabola che è stata (ed è) la grande passione di una vita. La dissolvenza (ri)porta Aldo Montano sulla pedana della scherma, in punta di quell'arma con la quale ha lasciato il segno.

Un anno e mezzo fa, durante i Giochi Olimpici di Tokyo, la sorte scrisse per lui un copione inatteso che non ebbe difficoltà nel recitare a braccio. Il campione livornese faceva parte della squadra azzurra ma come riserva, un infortunio muscolare di Luigi Samele lo vide proiettato di nuovo in prima linea nella sfida contro l'Ungheria che valse la qualificazione in finale. Non arrivò l'oro con la Corea del Sud ma quell'argento lo mise al collo carico d'orgoglio.

Fu il modo migliore per calare il sipario e uscire di scena: annunciò il ritiro dall'attività agonistica ma in cuor suo sapeva che non sarebbe rimasto lontano abbastanza dal quel mondo nel quale aveva raggiunto la gloria olimpica (oro nel 2004, oltre a due argenti e altrettanti bronzi), vinto due ori Mondiali e cinque Europei.

L’ex campione livornese festeggia coi compagni la qualificazione alla finale dei Giochi.

L'esperienza davanti alla telecamere lo ha accompagnato per un po' ma un conto è il glamour delle copertine, altro ancora è sentirsi se stessi in palestra, in gara, anche solo al fianco degli atleti. È questione di identità e di fuoco che arde dentro, di esperienza accumulata che adesso metterà al servizio dei più giovani.

Nel prossimo week-end Montano farà il debutto ufficiale nel nuovo ruolo che segna il ritorno al primo amore della sua vita sportiva: sarà figura di supporto agli azzurri impegnati nell'evento internazionale del Trofeo Luxardo di Padova (in programma da giovedì 2 a sabato 4 marzo) e, più in avanti, nella fase di qualifica olimpica. L'ex sciabolatore entra nello staff del commissario tecnico Nicola Zanotti e avrà un ruolo particolare, ne parla proprio il Responsabile d'arma.

Un selfie storico: dopo l’argento olimpico Montano s’è ritirato dall’attività agonistica.

"Aldo è un patrimonio fondamentale per la scherma italiana, e ringrazio il Presidente federale Paolo Azzi e il Consiglio per aver accolto la mia proposta di affidargli questo ruolo importante, a supporto della Nazionale di sciabola – ha ammesso al sito della Federscherma -. Montano sarà la chioccia del gruppo, in particolare per le prove a squadre, sia maschili che femminili".

La figura dell'ex olimpionico rientra in un progetto chiaro: completare uno staff di primo piano che Zanotti descrive "forte dei tecnici che da un anno collaborano con me con straordinaria professionalità e sinergia, insieme ai preparatori, all’équipe medica e all’osservatore arbitrale. Ora abbiamo anche Aldo, che è stato di fatto già in tanti anni da capitano il Mentor del gruppo".