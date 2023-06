A soli 13 anni riscrive la storia dello skateboard femminile: l’impresa in pista è memorabile Si chiama Arisa Trew ed è una giovanissima atleta australiana. In una competizione internazionale in America ha compiuto un “720”, un difficilissimo virtuosismo acrobatico completando due rotazioni in aria. Mai nessuna donna c’era riuscita prima.

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiama Arisa Trew e ha soli 13 anni, ma da quando ha iniziato a camminare di pari passo ha iniziato a muoversi anche con lo skateboard e adesso ha già scritto una nuova pagina di questo sport al femminile. La giovanissima australiana è infatti riuscita a compiere un virtuosismo in pista senza precedenti, diventando la prima donna a compiere un "720" che prevede due rotazioni complete in area per ricadere sulla tavola e continuare la prova.

Per capire di quale percentuale di difficoltà si tratti basti ricordare che il primo a compierlo è stato Tony Hawk nel lontano 1985. Dopo di lui, diversi atleti maschi sono riusciti a completare il ‘trick' ma mai nessuna donna. Fino ad oggi quando si è presa la scena mondiale la teenager australiana di soli 13 anni, Arisa Trew. Ed è riuscita a farlo in un evento dl richiamo internazionale, il "Tony Hawk Vert Alert" con presente il campionissimo di skateboard che durante la gara non ha lesinato consigli e suggerimenti alla giovanissima atleta in erba. Spingendola laddove nessuna altra skateboarder era mai riuscita ad arrivare.

Hawk, infatti, era presente alla competizione a Salt Lake City, nello Utah, e ha subito pubblicato sui propri profili social tutto il proprio entusiasmo per aver assistito alla pazzesca prova di abilità di Arisa: "Ha fatto crollare la casa" ha scritto, applaudendo all'impresa riuscita. E così la stessa Trew non è stata da meno sui propri profili: "Non posso credere di aver ottenuto il mio primo 720!!! E per essere la prima ragazza al mondo a ottenere un 7 in competizione". Ovviamente l'australiana ha vinto la finale femminile davanti alla 16enne Asahi Kaihara del Giappone e alla 10enne Reese Nelson del Canada.

Il suo gesto ha subito fatto il giro del mondo diventando virale in una serie di video da ogni inquadratura e slow motion in cui Trew mostra tutta la propria padronanza con lo skate. Tanto da esaltare anche il suo allenatore, Trevor Ward, incredulo a tal punto che sui social ha rivelato tutta la propria sorpresa: "Che scenario incredibile. I 2 migliori pattinatori di vert si sfidano per far atterrare il 720 davanti all'inventore del trucco. Tony stava dando a entrambe le ragazze consigli su come fare il gesto. Sapevamo che sarebbe arrivato presto. Semplicemente non ci aspettavamo che fosse sulla scena mondiale piuttosto che sulla nostra rampa verticale a casa in Australia".

Il gesto di Arisa Trew non è certo destinato a rimanere isolato o un fuoco di paglia. La giovane australiana sta già facendo da alcuni anni dello skateboard la propria passione e professione e i risultati la stanno spingendo verso traguardi sempre più ambiziosi: "Arisa ha una mentalità straordinaria e forza di volontà per avere successo. Congratulazioni , sei fantastica" ha ancora sottolineato Ward che non ha nascosto che spera come ai prossimi Giochi Olimpici, in questa disciplina, se selezionata, proprio Arisa sarà pronta a competere per l'Australia sul palcoscenico più grande di tutti: Parigi 2024.