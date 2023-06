Vasco Rossi – Il supervissuto, su Netflix arriva la docuserie sul rocker più famoso d’Italia Arriva su Netflix, Vasco Rossi:Il Supervissuto. La docuserie in cinque episodi che racconta la carriera del rocker di Zocca in un viaggio nei suoi luoghi più cari, attraverso le sue canzoni e le parole di chi lo ha conosciuto e accompagnato in questi anni.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Netflix il racconto inedito di una della rockstar più amata d'Italia: Vasco Rossi – Il Supervissuto, una docuserie in cinque episodi incentrata sulla figura del cantante di Zocca che ha cambiato le sorti della musica italiana, avvicinandola al mondo del rock. Nel primo teaser trailer si evince già il percorso tratteggiato dal regista Pepsy Romanoff, guidato dagli sceneggiatori Igor Artibani e Guglielmo Ariè.

Vasco Rossi si racconta in una docuserie

Vasco Rossi si racconta, come mai aveva fatto prima, tornando nei luoghi che hanno segnato la sua vita, dall'infanzia fino ai momenti più significativi della sua carriera musicale. La serie è stata girata in pandemia, quando il rocker era libero dai suoi impegni e, quindi, si è potuto dedicare pienamente a quello che è a tutti gli effetti una biografia video del cantante, in cui in prima persona fa emergere lati di sé, del suo vissuto, che raramente era stato in grado di mostrare prima d'ora, sebbene non siano mancati documentari su di lui e sul suo pubblico, sempre più numeroso e fedele, nonostante il passare degli anni.

In questo periodo, lontano dai ritmi frenetici, il cantante ha avuto modo di guardarsi alle spalle, ripercorrendo i suoi successi, ma anche i momenti di sconforto e ha provato anche a dare una lettura di quelli che sono stati i cambiamenti del suo personaggio nel tempo.

Quando arriverà la serie su Netflix

Il racconto sarà corale, perché non mancheranno interviste, materiali d'archivio, le parole di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha amato e lo ha accompagnato in questi anni. Un viaggio che parte dalla sua città natale, Zocca, passando per Los Angeles, riscrivendo le storie delle sue canzoni più belle che hanno fatto la storia della sua discografia. I cinque episodi della serie sono stati lanciati in anteprima a Bologna, dopo il concerto tenuto dal cantante e verranno resi disponibili in piattaforma prossimamente. Non è ancora att