The Office Australia, la prima versione con una donna protagonista. Gervais: “Sono molto curioso” Il comico britannico, ideatore della serie divenuta un franchise internazionale, guarda con curiosità alla versione australiana della serie, che avrà come protagonista l’attrice Felicity Ward.

Ricky Gervais "o vede l'ora" di capire come in Australia riusciranno ad adattare The Office. La serie, concepita dal comico britannico nel 2001 e diventata poi un franchise internazionale, grazie soprattutto alla versione statunitense con protagonista Steve Carell, arriverà infatti in Australia prossimamente con protagonista l'attrice Felicity Ward, prodotto da Prime Video.

Si tratterà del tredicesimo adattamento del franchise creato da Gervais nel 2001 e il primo guidato da una donna nel ruolo di protagonista, omologo di quel David Brent interpretato proprio da Gervais nella versione originale. "Sono molto contento del remake australiano di uno show concepito a inizio secolo – ha dichiarato Gervais – Le politiche d'ufficio sono cambiate molto negli ultimi vent'anni e sono molto intrigato dall'idea di vedere come verrà concepito il moderno David Brent".

Il The Independent riporta le parole di Gervais, che nel 2020 raccontava così il contesto da cui fu originato lo show: "Era una serie che riguardava qualsiasi cosa. Le differenze, il sesso, il razzismo, tutte quelle cose di cui le persone hanno paura di parlare a riguardo". "Se The Office fosse uscito oggi – aveva detto Gervais – avrebbe rischiato di essere cancellato".

La versione australiana di The Office sarà ambientata nel mondo post Covid e vedrà Felicity Ward interpretare il ruolo di Hannah Howard, direttrice di una compagnia di imballaggi che va avanti in "modalità sopravvivenza" dopo aver appreso che la sede è destinata a chiudere, sostituita da lavoro in remoto. La produttrice della serie, Sophia Zachariou, ha parlato di The Office così: “Per me David Brent è stato uno spirito guida della comicità. The Office UK ha reso il genere mockumentary adatto ad un pubblico ampio ed era un prodotto brillante". Non sarà facile riuscire a cogliere le dinamiche di un ufficio contemporaneo, presentando una versione moderna di una serie che riusciva a trovare la sua efficacia proprio nelle pieghe del tempo storico rappresentato.

