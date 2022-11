The Bad Guy, il trailer della nuova serie tv con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio La nuova Original italiana di Amazon Prime Video, The Bad Guy, ha una trama davvero coinvolgente che si propone di unire il crime con la dark comedy. Nel cast Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio.

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il nuovo poster di The Bad Guy. È la nuova serie Original italiana di Prime Video con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi protagonisti. I primi due episodi di The Bad Guy saranno presentati il 28 novembre in anteprima mondiale fuori concorso al Torino Film Festival e poi saranno disponibili su Prime Video, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile, dall'8 dicembre con i primi tre episodi. Gli ultimi tre episodi saranno invece disponibili dal 15 dicembre.

La trama della serie Amazon Prime Video

La nuova Original italiana di Amazon Prime Video, The Bad Guy, ha una trama davvero coinvolgente che si propone di unire il crime con la dark comedy. È la storia di Nino Scotellaro, interpretato da Luigi Lo Cascio, un pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere proprio un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino prepara la sua vendetta: diventare davvero il "bad guy" per cui lo hanno ingiustamente condannato.

Il cast di The Bad Guy

The Bad Guy ha un cast di prim'ordine: Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie Original di Amazon Prime Video è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e sarà presentata in anteprima mondiale – fuori concorso – alla 40a edizione del Torino Film Festival il prossimo 28 novembre.

Leggi anche La Famiglia Addams di Tim Burton: prima foto e trailer della serie Mercoledì in autunno su Netflix

La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo dall’8 dicembre con i primi tre episodi, per poi concludersi con gli ultimi tre episodi il 15 dicembre.