Sex/Life 3 non si farà, perché Netflix ha cancellato la serie e lo sfogo dell’attrice Sarah Shahi Netflix ha cancellato la serie Sex/Life che, dunque, si fermerà alla seconda stagione. La notizia arriva dopo lo sfogo dell’attrice Sarah Shahi, che interpreta la protagonista Billie Connelly.

A cura di Daniela Seclì

Netflix ha cancellato la serie Sex/Life dopo due stagioni. La serie è basata sul romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton. Racconta la storia di Billie Connelly, interpretata da Sarah Shahi, una donna che è moglie e madre. Quando nella sua vita ricompare il suo ex, Billie vede scontrarsi la sua vita attuale, con la donna audace e lo spirito libero che era un tempo. Sex/Life è stata scritta da Stacy Rukeyser, che sperava si potesse realizzare la terza stagione.

Lo sfogo dell'attrice Sarah Shahi, Billie Connelly nella serie

La cancellazione della serie Netflix aleggiava nell'aria dopo le dichiarazioni rilasciate dall'attrice Sarah Shahi, nel corso di un'intervista concessa a Not Skinny Not Fat, podcast di Amanda Hirsch: "Sicuramente non ho avuto il supporto su cui ho potuto contare durante la prima stagione, da parte delle persone coinvolte nella serie. È diventato qualcosa di molto diverso per me e non ho paura di dirlo". L'attrice ha aggiunto che nel corso della lavorazione della seconda stagione ci sarebbero stati diversi momenti difficili, che non dimenticherà facilmente.

Perché Netflix ha cancellato Sex/Life

Lo sfogo dell'attrice Sarah Shaihi è proseguito: "Fa parte del mio lavoro. Non andrò sempre d'accordo con ogni regista. Non mi piacerà sempre quello che dovrò fare o dire, ma questo è il mio lavoro, renderlo comunque credibile. So che non lavorerò più per Netflix dopo quello che sto dicendo, ma non posso mentire". Insomma, a giudicare dalle parole dell'attrice, sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto sul set della seconda stagione di Sex/Life. Intanto, The Sun fa sapere che un portavoce di Netflix ha chiarito le motivazioni che hanno portato alla cancellazione della serie. Secondo quanto sostengono dalla piattaforma in streaming, avrebbero ritenuto la seconda stagione la naturale conclusione della serie.