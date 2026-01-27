Serie e Fiction
Patrizio Rispo racconta il suo colpo da maestro: “Ecco come ho portato Whoopi Goldberg a Un posto al sole”

A La volta buona, Patrizio Rispo ha raccontato come è riuscito a convincere Whoopi Goldberg a partecipare a Un posto al sole: “È rimasta colpita dai reparti della Rai”.
A cura di Gennaro Marco Duello
A La volta buona, Patrizio Rispo ha raccontato la genesi di uno dei colpi più clamorosi nella storia delle soap italiane: la partecipazione di Whoopi Goldberg a Un posto al sole. Un'operazione che sembrava impossibile e che invece si è concretizzata grazie a un incontro fortunato e alla determinazione dell'attore napoletano.

L'incontro al matrimonio dello scultore Jago

Tutto è nato in modo quasi casuale, durante il matrimonio dello scultore Jago. È lì che Rispo ha conosciuto la star di Hollywood e, come ha raccontato a Caterina Balivo, ha iniziato a parlarle della soap che lo vede protagonista da decenni. Un racconto appassionato di Un posto al sole, della sua storia, del suo rapporto speciale con Napoli e con il pubblico italiano.

Un approccio diretto, senza intermediari o agenti, che ha colpito l'attrice americana. Whoopi Goldberg ha ascoltato con interesse, incuriosita da quel mondo così diverso da quello hollywoodiano ma non meno professionale.

La telefonata che ha cambiato tutto

Poi, quando forse Rispo stesso aveva archiviato l'episodio come una bella chiacchierata senza seguito, è arrivata la telefonata. "Ho una pazza idea, voglio fare Un posto al sole con te", ha detto Whoopi Goldberg, rendendo reale quello che sembrava solo un sogno. L'attore napoletano ha poi scherzato: "Ho sempre sognato di andare a Hollywood, alla fine ho portato Hollywood a Napoli"E proprio da ieri, lunedì 26 gennaio, sta andando in onda il segmento con Whoopi Goldberg. Da questo momento in poi, ci saranno altri 18 episodi con lei che interpreta Eleonor Price, una facoltosa americana che vuole acquistare uno yacht nell'azienda di Marina (Nina Soldano) e Alberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

"Il regalo che mi sono fatto, a parte questo, non sai la gioia di tutti i reparti della Rai di vedere lei al lavoro", ha raccontato Patrizio Rispo a Caterina Balivo. Un'emozione condivisa da tecnici, operatori, registi e tutto il team che lavora quotidianamente alla soap. Vedere una star internazionale del calibro di Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole ha rappresentato un momento di orgoglio professionale per l'intera squadra.

