Whoopi Goldberg arriva a Un Posto al Sole, da quando vedremo l’attrice americana nella soap di Rai3

Whoopi Goldberg arriva nel cast di Un Posto al Sole, nei prossimi episodi della soap di Rai3 comparirà anche l'attrice americana che ha già condiviso sui suoi social uno scatto tratto dal set. Finalmente i fan della nota fiction partenopea, potranno a questo cameo di una delle star più note del cinema, che interpreta il ruolo della milionaria Eleonor Price.

Quando arriva Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole e cosa farà

La notizia dell'arrivo di Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole era stata diffusa, con sorpresa, durante la presentazione dei palinsesti Rai, lo scorso giugno. L'attrice aveva anche confezionato un video per l'occasione, in cui si diceva contenta di prendere parte a una delle fiction italiane più conosciute e amate dal pubblico. Dal 23 gennaio, quindi, per ben 20 episodi vedremo aggirarsi per Palazzo Palladini anche l'iconica star hollywoodiana, che vestirà i panni della ricca statunitense Eleonor Price.

Si tratta di una delle clienti più facoltose dei Cantieri Palladini Flegrei che, una volta arrivata a Napoli, è in cerca di un alloggio a Posillipo. Sarà proprio l'inarrestabile Roberto Ferri ad offrirle il suo aiuto, trovandole un posto dove soggiornare proprio a Palazzo Palladini. L'incontro con Raffaele Giordano entra già di diritto negli annali della tv. L'arrivo di Eleonor smuoverà un po' gli equilibri dei condomini del palazzo più noto del piccolo schermo, ma è probabile che l'astuto Roberto Ferri non si faccia scappare l'opportunità di utilizzare l'influenza, soprattutto economica, della nuova arrivata, per sottrarre i cantieri al suo acerrimo nemico, Gennaro Caracciolo.

La permanenza napoletana dell'attrice si è già conclusa, ma si è detta entusiasta dell'esperienza vissuta sul set della soap, ma rammaricata del non aver potuto visitare la città come avrebbe desiderato. In un video, infatti, ha dichiarato di voler tornare a Napoli e ha concluso dicendo: "Grazie per avermi fatto venire a Napoli e partecipare a ‘Un posto al sole'".