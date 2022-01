“Non siamo amiche”, la rivelazione di Gaia Girace e Margherita Mazzucco Le protagoniste de L’Amica Geniale non si frequentano fuori dal set: “Non siamo amiche così possiamo preservare i nostri personaggi”.

Domenica 6 febbraio su Rai1 andrà in onda la prima puntata de L'amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Un appuntamento fondamentale per la serialità televisiva nazionale. I primi due episodi della terza stagione fanno entrare Elena e Lila nella ferocia degli anni '70 e il loro ruolo è così forte che probabilmente il segreto è proprio quello che è stato raccontato in una video intervista a Leggo: "Non siamo amiche, non ci frequentiamo fuori dal set così possiamo preservare i nostri personaggi".

Le parole di Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, entrambe coetanee, 18 anni, non si frequentano fuori dal set e non sono amiche, a dispetto per esempio di quello che è accaduto tra molti attori giovani che hanno partecipato a Harry Potter (come dimostra l'ultima reunion andata in onda su Sky). A Leggo rivelano:

Tra noi continua a esserci un’intesa nella recitazione perché abbiamo deciso di non stabilire un rapporto di amicizia al di fuori del set. Per salvaguardare i personaggi non ci frequentiamo.

Non è per niente facile crescere sul set. Gaia Girace lo spiega così: "La nostra adolescenza non l'abbiamo vissuta come ragazze normali, ma l'abbiamo vissuta sul set. Quando non saremo più ragazze, ci ricorderemo sempre di quello che è stato e questi personaggi resteranno sempre per questo". Margherita Mazzucco aggiunge: "Sono anni delicati per noi, siamo cresciute in questo contesto e siamo cresciute anche in fretta".

La locandina de L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta

La terza stagione in onda su Rai1

La terza stagione de L'Amica Geniale parte da domenica 6 febbraio su Rai1: otto episodi divisi in quattro prime serate. La serie tv è prodotta da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. La regia è di Daniele Luchetti, subentrato a Saverio Costanzo – che cura la sceneggiatura insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo e la stessa Elena Ferrante – e Alice Rohrwacher.