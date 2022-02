L’amica geniale 3 è l’ultima stagione per Gaia Girace e Margherita Mazzucco: “È ora di sperimentare” Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono ormai conosciute nei ruoli di Lila e Lenù, ma la terza è l’ultima stagione de “L’amica geniale” che interpreteranno, anche perché entrambe desiderano fare nuove esperienze.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le produzioni più riuscite della Rai in questi ultimi anni c'è senza dubbio "L'amica geniale", la serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante e che è tornata in prima serata da domenica 6 febbraio, con il terzo capitolo "Storia di chi fugge e di chi resta". Si tratta però degli ultimi episodi che vedono protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco, dopo che Daniele Luchetti ha deciso di non sostituirle con delle attrice più mature, come si prospettava all'inizio, le due interpreti hanno però parlato di questo addio e anche il regista ha raccontato questo percorso d'evoluzione, tanto nella storia quanto nell'immaginario del pubblico.

La scelta di non cambiare attrici

Dopo il passaggio di testimone da Saverio Costanzo che ha diretto le prime due stagioni e che adesso figura tra gli sceneggiatori e Daniele Luchetti, che ha accolto la nuova regia, c'è stato anche un modo di intendere la serie in maniera differente e il regista aveva spiegato i motivi che lo avevano spinto a non cambiare il cast:

Era importante mantenere lo stesso aspetto fisico dei personaggi. Inoltre, gli attori sono cresciuti, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Abbiamo valorizzato questo arricchimento di Gaia e Margherita, così come degli altri personaggi. Non è una soluzione di ripiego: è una scelta che conferisce maggiore profondità. Le vediamo crescere dal vivo sullo schermo"

Girace e Mazzucco salutano Lila e Lunù

Anche le due interpreti sono arrivate alla fine del loro percorso e, quindi, nonostante siano cresciute interpretando Lila e Lenù, ma soprattutto hanno creato una sorte di affezione nel pubblico, le due giovanissime attrici sono pronte a salutare i loro personaggi, come hanno dichiarato in una diretta su Instagram a Fanpage.it. Margherita Mazzucco, infatti, ha dichiarato di non essere commossa: "Io mi sono preparata psicologicamente al distacco, non ho neanche pianto l'ultimo giorno, ho pianto di più il primo anno in realtà". Gaia Girace, invece pensa già al suo futuro: