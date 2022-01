Netflix, le serie TV e i film in scadenza a gennaio 2022 Ecco le serie tv e i film che non saranno più disponibili su Netflix nel mese di gennaio 2022.

Le serie tv e i film che non saranno più disponibili su Netflix nel mese di gennaio sono diversi. Come ogni mese, per tanti contenuti che entrano ci sono contenuti che escono fuori dal catalogo e tra questi segnaliamo il film con Libero De Rienzo Restiamo amici (14 gennaio), i due film di Gabriele Salvatores Il ragazzo invisibile e Il ragazzo invisibile: Seconda generazione. Tra le serie tv che non ci saranno più su Netflix: la quarta stagione di Black Sails dal 29 gennaio e per i più piccoli, la serie di Pocoyo (23 gennaio).

Come sapere quando una serie tv o un film va in scadenza su Netflix

Come fare a sapere quando una serie tv o un film va in scadenza sulla piattaforma Netflix? Sulla piattaforma, generalmente, vengono pubblicati messaggi da Netflix all'interno delle schede dei film e delle serie tv in modo da avvisare gli utenti. È possibile anche controllare nella pagina dei dettagli della serie tv e del film. Sulla parte superiore dello schermo per alcuni secondi quando si riproduce il titolo per la prima volta viene mostrata la data dell'ultimo giorno su Netflix.

Le serie tv e i film in scadenza a gennaio

Perché una serie tv o un film viene rimosso da Netflix? Come ha spiegato Netflix, la piattaforma ottiene le licenze di serie TV e film da studi di tutto il mondo. Alcuni vengono rimossi da Netflix per via degli accordi di licenza. Netflix considera tre fattori per rinnovare una licenza: la disponibilità dei diritti per il titolo; la popolarità e il costo; fattori relativi all'area geografica.

mercoledì 12 gennaio

Think Like a Man

Casablancas: l'uomo che amava le modelle

giovedì 13 gennaio

Non sono un assassino

Restiamo amici

venerdì 14 gennaio

L'attentato – Sarajevo 1914

School of Roars

Io e i sette nani

Stereo

We Are Young. We Are Strong.

domenica 16 gennaio

Miss Detective

Il ragazzo invisibile

Il ragazzo invisibile: seconda generazione

lunedì 17 gennaio

Bad Day for the cut

martedì 18 gennaio

Un'avventura

mercoledì 19 gennaio

Pink

giovedì 20 gennaio

Baby Driver – Il genio della fuga

venerdì 21 gennaio

Dora e la città perduta

Countdown to Death: Pablo Escobar

domenica 23 gennaio

Pocoyo

lunedì 24 gennaio

Era il cielo

giovedì 27 gennaio

L'intruso

venerdì 28 gennaio

I mercenari

Il giorno in più

Nessuno mi può giudicare

sabato 29 gennaio

Black Sails

The Neon Demon

domenica 30 gennaio

Retribution

About Last Night

Azali

Spedizione Felicità

lunedì 31 gennaio

Secret of the Nile

Spartacus

My Little Pony: L'amicizia è magica

Transformers Prime

Ace Ventura – Missione Africa

Annabelle

Blu Profondo

C'era una volta a…Hollywood

Corpo d'élite

Dilwale

Felice anno nuovo

Guardia del corpo

Imperium

Jackie Brown

La riconquista

La sposa cadavere

Liberaci dal male

Non aprite quella porta

Richie Rich – Il più ricco del mondo

Ritorno alla laguna blu

Rocknrolla

Sex and the City 2

Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Terrorizzati

Un topolino sotto sfratto

Una parola può cambiare tutto

Zapped – La nuova vita di Zoey