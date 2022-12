Morto Ichiro Mizuki, sua la voce delle musiche di Mazinga, Jeeg Robot d’acciaio e Capitan Harlock Addio a colui che era definito in patria come l’imperatore delle canzoni degli anime. Il cantante giapponese Ichiro Mizuki è morto a 79 anni a causa dell’aggravarsi di un cancro diagnosticato pochi mesi fa. L’ultimo concerto a novembre, in sedia a rotelle.

A cura di Andrea Parrella

Il Giappone piange la scomparsa di Ichiro Mizuki, l'imperatore delle canzoni degli anime, voce originale delle colonne sonore di Mazinga Z, Tekkaman, Jeeg Robot d'acciaio, Mechander Robot, Capitan Harlock e Voltron. Mizuki aveva 79 anni ed è deceduto lo scorso 6 dicembre, come annunciato sul suo sito web ufficiale. Da tempo aveva annunciato di essere in cura per un cancro ai polmoni, anche se si era esibito per l'ultima volta solo pochi giorni fa, in sedia a rotelle a causa dei problemi di mobilità provocati dalla malattia che lo avevano, di fatto, quasi paralizzato.

La malattia annunciata nel 2021

Mizuki aveva parlato delle sue condizioni di salute per la prima volta nell’aprile 2021, durante il concerto “Super Robot Spirits 2021 ~stage terra~”, spiegando di soffrire di una paralisi parziale delle corde vocali. Aveva quindi aggiunto che si stava sottoponendo a “controlli su controlli”, specificando di non essersi mai trovato in una situazione simile in oltre cinquant’anni di carriera. La paralisi alle corde vocali era stata affrontata con una terapia per recuperare la sua voce e le sue funzioni motorie. Solo in seguito gli era stato diagnosticato il tumore, con linfonodi e metastasi cerebrali.

I successi di Mizuki

Toshio Hayakawa, Mizuki aveva debuttato nel 1968 come cantante di musica pop. Con oltre 1.200 canzoni all'attivo è stato un artista molto prolifico, ma la sua fama a livello nazionale era arrivata soprattutto per il merito di aver cantato la sigla della serie di robot Mazinger Z del 1972 e del cartone spaziale Captain Harlock di Leiji Matsumoto, oltre a molti altri successi proprio nel campo degli anime. Tra le musiche celebri alle quali aveva prestato la voce, la sigla dell'iconica serie televisiva Tekkaman – Il Cavaliere dello Spazio. Nel corso degli anni la fama di Mizuki era stata riconosciuta anche all'estero, i suoi eventi "anime" erano diventati molto celebri a Hong Kong e Singapore.