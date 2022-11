È morto Albert Pyun, il regista di Capitan America lottava da anni contro la sclerosi multipla Albert Pyun è morto all’età di 69 anni: il regista di film di successo come Capitan America (1990) e Cyborg lottava dal 2013 contro la sclerosi multipla. La moglie Cynthia Curnan ha dato il triste annuncio: “Con il suo ultimo respiro si è liberato dal peso del mondo”.

A cura di Gaia Martino

Il regista statunitense Albert Pyun è morto sabato all'età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro la demenza e la sclerosi multipla. La moglie Cynthia Curnan ha dato il triste annuncio su Facebook: "Albert è morto sabato 26 novembre alle 17.50. Sono stata accanto a lui fino al suo ultimo respiro, sembrava si stesse liberando dal peso del mondo".

Il regista di Capitan America del '90 e Cyborg dell'89 annunciò nel 2013 di essere malato: mentre girava The Interrogation of Cheryl Cooper comunicò pubblicamente di essere affetto da sclerosi multipla, si legge sulla biografia Wikipedia. Cinque giorni fa la moglie condivise su Facebook uno scatto del marito a letto mentre "guarda in alto perché la fine si sta avvicinando". Albert Pyun ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita in un ospizio: "Quando alza lo sguardo ha un'espressione di meraviglia. Questo indica che la fine si sta avvicinando. L'Hospice è una cosa meravigliosa. Sto imparando a tenerlo calmo e lontano dal dolore, in modo che possa avere una graduale visione in anteprima di ciò che lo attende".

"Voglio ricordarlo così" ha poi scritto a corredo di una foto insieme a lui scattata in auto.

Albert Pyun e Cynthia Curnan

La carriera di Albert Pyun

Nato alle Hawaii nel 1953, Albert Pyun è stato un regista di film di fantascienza e azione. Lavorò come montatore di film commerciali prima di passare ai lungometraggi. Il suo primo film La spada a tre lame fu un vero successo in USA: incassò oltre 36 milioni di dollari. Tra i più famosi ricordiamo Doppio gioco, Cyborg, Capitan America, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel. Pyun ha lavorato con nomi importanti come Kris Kristofferson, Burt Reynolds, Dennis Hopper, James Coburn, Christopher Lambert, Ice-T, Snoop Dogg, Charlie Sheen e Kathy Ireland.