Mischa Barton nel cast di Un Posto al Sole australiano, la serie sarà su Prime Video Mischa Barton sarà nel cast di Neighbours, la serie australiana che in Italia ha il suo equivalente in “Un posto al Sole”. La produzione della serie, abbandonata da Channel 5 lo scorso anno, è stata affidata ad Amazon Prime Video.

A cura di Ilaria Costabile

Mischa Barton, la star di The OC, nonché volto noto di Hollywood, è stata scelta per entrare nel cast del reboot di "Neighbours" serie australiana molto famosa a metà degli Anni Ottanta, che tornerà sugli schermi entro la fine dell'anno, grazie ad Amazon che ha preso in carico il progetto.

Mischa Barton nel cast di Neighbours

La serie, che non è mai arrivata in Italia, si è conclusa lo scorso anno, dopo ben 37 anni in onda e le riprese del reboot sono iniziate in questi giorni a Melbourne. Mischa Barton interpreterà il personaggio di Reece, un'americana che sembra avere qualcosa da nascondere, nonostante il suo comportamento impeccabile: "Il personaggio di Mischa è dinamico e imprevedibile e avrà una presenza immediata" ha dichiarato Jason Herbison il produttore esecutivo della serie. L'attrice ha rivelato: "Sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo di questo iconico show e non vedo davvero l'ora di tornare in Australia, un posto che conosco e amo!".

La serie arriverà su Amazon

La serie si è conclusa lo scorso anno, quando Channel 5 ha annunciato di non poter più finanziare la messa in onda della serie, ragion per cui Amazon ha deciso di prenderne in carico la produzione. Nel cast saranno richiamati anche volti storici della serie, a cui il pubblico si è ormai affezionato e in alcune puntate sono comparsi anche personaggi famosi, come Kylie Minogue. La nuova versione di Neighbours sarà trasmessa sul servizio Freevee di Amazon negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e in Australia su Channel 10 e Prime Video.

Neighbours in Italia è Un Posto al Sole

In Italia la serie non è mai arrivata, ma in realtà il pubblico italiano ha avuto la sua versione della produzione australiana, che è d'altra parte una delle soap più longeve della tv italiana, ovvero "Un posto al sole". Al pari dell'originale, anche la versione nostrana, è infatti in onda da più di 25 anni ed conta un numero di affezionati a dir poco significativo.