Massimo Ranieri e Gianfranco Gallo sul set: “Ci siamo raccontati le mille storie di Napoli” “La voce che hai dentro”, presto su Canale 5, ha riunito Massimo Ranieri e Gianfranco Gallo, il cui padre fu uno dei primi maestri dell’eterno cantante protagonista della fiction.

Massimo Ranieri e Gianfranco Gallo, due grandi artisti napoletani a confronto e "in scontro" ma solo sul set. È in lavorazione la fiction "La voce che hai dentro", che segna il tanto atteso ritorno in televisione dell'attore e cantante napoletano protagonista insieme allo stesso Gianfranco Gallo, a Maria Pia Calzone e la cantante La Niña. La fiction andrà in onda su Mediaset. Ne "La voce che hai dentro", Massimo Ranieri è Michele Ferrara, finalmente libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale, deciso a riprendere le redini della sua casa discografica. A frapporsi tra lui e il suo sogno, c'è proprio il personaggio interpretato da Gianfranco Gallo, l'astuto Gaetano Russo, deciso a prendersi quello che un tempo era di Michele.

L'incontro

Gianfranco Gallo aveva già anticipato una parte dell'incontro con Massimo Ranieri, avvenuto ricordando l'interpretazione di Gallo de "La canzone del soldato" di Raffaele Viviani. Nel pomeriggio, il post di Gianfranco Gallo: "Quando pezzi di Napoli vera s'incontrano , si abbracciano e sorridono. Sul set poi scoppia la passione.Che bello, ci siamo raccontati a vicenda storie incredibili della nostra città , legate al nostro ambiente. Che viaggio!".

Nunzio Gallo, uno dei primi maestri di Massimo Ranieri

Non tutti sanno che Nunzio Gallo fu uno dei primi maestri, con Sergio Bruni, di Massimo Ranieri. Come ha raccontato nella sua biografia "Tutti i sogni ancora in volo", edito da Rizzoli, Nunzio Gallo fu fondamentale: "Uno dei miei primi maestri è stato Sergio Bruni. A spedirmi al suo seguito negli Stati Uniti fu Nunzio Gallo, grande cantante napoletano, celebre nel momento in cui mi dibattevo tra i bar e le feste di piazza".

La voce che hai dentro: cast ed episodi

"La voce che hai dentro" andrà in onda su Canale 5 per 4 prime serate e otto episodi totali. Diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. Produce Lucky Red. Nel cast, oltre ai già citati attori, anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, Nando Paone e Ruben Rigillo.