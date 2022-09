Elenoire Ferruzzi al GF Vip: “Il mio nome di battesimo era Massimo, sono nata nel corpo sbagliato” Elenoire Ferruzzi è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ad Alfonso Signorini, ha raccontato la sua storia e ha anche svelato perché ha le unghie lunghissime.

Elenoire Ferruzzi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e si preannuncia tra i personaggi più scoppiettanti di questa nuova edizione del reality. Per entrare nella casa più spiata d'Italia, nel corso della prima puntata trasmessa lunedì 19 settembre, ha scelto un sensuale abito rosa con un profondo spacco. E poi, le immancabili unghie lunghissime.

Elenoire Ferruzzi racconta la sua storia

"È chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun'altra": ha annunciato Elenoire Ferruzzi. Nella clip di presentazione, poi, ha raccontato la sua storia: "Sono un'artista, un'attrice, un'icona gay e sono una donna all'ennesima potenza. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui". Ha ammesso, poi, candidamente che occorre essere coraggiosi per realizzare i propri sogni: "Soprattutto se il sogno è essere una diva". Elenoire ha spiegato che se sui social è molto seguita, ciò è anche dovuto alla sua irriverenza e non pretende affatto di piacere a tutti. Poi ha aggiunto: "La chirurgia estetica, che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica". Infine, quanto all'amore ha spiegato: "Ho avuto solo amori impossibili, ho avuto parecchie storie con personaggi conosciuti".

Perché ha le unghie lunghe

Uno dei tratti distintivi di Elenoire Ferruzzi sono le sue unghie lunghissime. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Queste bambine vanno curate, ci vogliono ore e ore solo per questo. Quindi ho bisogno di molto tempo". Poi, incalzata dal conduttore Alfonso Signorini, ha spiegato perché ci tiene tanto: "Le mie unghie sono la massima espressione della mia libertà. Io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo". Infine, ha ringraziato Signorini per averle dato questa opportunità: "Questa cosa l'hai voluta fortemente, devo ringraziarti".