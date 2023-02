Lolita Lobosco 2, anticipazioni ultima puntata 12 febbraio: novità sulla morte del padre di Lolita SI chiude con l’appuntamento del 12 febbraio la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”. Il vicequestore è alle prese con il caso spinoso della morte di un attore, ma tutto si chiuderà con nuovi elementi sul caso della morte di suo padre.

A cura di Andrea Parrella

A partire dalle ore 21:20, domenica 12 febbraio, va in onda l'ultima puntata di "Le indagini di Lolita Lobosco 2″. I telespettatori potranno assistere agli ultimi episodi della seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri e Lunetta Savino. Il vicequestore si troverà a dover fare i conti con la risoluzione di un caso spinoso e nuove verità emerse nelle indagini sulla morte del padre, che si riaccendono dopo che parevano essersi arenate, giunte a un punto morto.

Lolita Lobosco 2, anticipazioni ultima puntata del 12 febbraio

Il penultimo episodio di Lolita Lobosco prenderà il via dalle indagini del vicequestore al fianco dei suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito. A segnare l'inizio degli ultimi episodi è un caso spinoso relativo alla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Lobosco e i suoi collaboratori sono quindi impegnati a cercare indizi per dare risposta a un delitto apparentemente senza un movente chiaro, visto che sullo sfondo c'è il mondo degli attori, produttori e amanti in cui le invidie e le antipatie dilagano. Un contesto che renderà ancora più complicata l'idea di trovare una soluzione.

L’ultimo episodio della stagione inizia con Caterina e Lello al centro della vicenda, i due infatti presto potrebbero convolare a nozze. Forte, inoltre, ottiene una promozione e questo ricomporrà il suo complesso rapporto con Porzia, segnato dalla stretta collaborazione con Lolita Lobosco di cui la moglie è evidentemente gelosa. Quanto a Lolita, invece, il vicequestore saluterà il pubblico con i suoi affari che restano in alto mare. La sua indagine sulla morte del padre sembra ad un punto morto ma il finale del 12 febbraio riaccende le speranze che la verità possa venire a galla, lanciando inevitabilmente la terza stagione.

Luisa Ranieri a Sanremo prima del finale di Lolita Lobosco

Si chiude con un enorme successo di ascolti questa seconda stagione di Lolita Lobosco, uno dei prodotti migliori di Rai Fiction nelle ultime stagioni. Il talento e il fascino di Luisa Ranieri, uniti alle vicende del vicequestore di Bari da lei interpretato e all'efficacia del cast, hanno contribuito a confermare l'enorme riscontro pubblico della seconda stagione, che tra l'altro verrà anticipata dalla presenza di Luisa Ranieri sul palco dell'Ariston nell'ultima serata di Sanremo 2023, un giorno prima della messa in onda degli ultimi episodi.