Le indagini di Lolita Lobosco è inarrestabile e conquista gli ascolti tv “Le indagini di Lolita Lobosco” è ormai una delle fiction di punta della Rai, lo confermano gli ascolti che la vedono sul podio della domenica sera con più di 5 milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

La fiction targata Rai continua a mietere successi, l'appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco si conferma una garanzia per la prima serata di Rai1, dove ha conquistato gli ascolti tv con oltre cinque milioni di telespettatori riuniti per assistere alle avventure della vicequestore pugliese interpretata da Luisa Ranieri. Non delude anche il programma di Fabio Fazio, ovvero "Che tempo che fa" che alza la media della terza rete Rai, assestandosi su poco più di due milioni di spettatori. In terza posizione sul podio degli ascolti, troviamo il film "Thor: Ragnarok", con protagonista Liam Hemsworth che ha incuriosito più di un milione e mezzo di italiani sintonizzatisi su Canale 5.

Ascolti tv domenica 23 gennaio 2023

Nella serata di ieri, domenica 22 gennaio 2023, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha raccolto davanti al piccolo schermo 5.277.000 spettatori raggiungendo il 27.7% di share. Su Canale5 il film in prima tv di Thor: Ragnarok è stata la scelta di 1.713.000 spettatori raggiungendo uno share del 9%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 896.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre Fire Country 481.000 spettatori ottiene il 2.4%. Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo è stato visto da 1.087.000 spettatori segnando il 5.5%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha catturato l'attenzione di 2.268.000 spettatori segnando il 10.8% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raggiunto 1.294.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 642.000 spettatori toccando il 4.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.252.000 spettatori ottenendo l’8.3% di share. Su Tv8 4 Hotel ha raggiunto 412.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Only Best – Comico Show è stato seguito da 280.000 spettatori con l'1.4% di share.