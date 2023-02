Lolita Lobosco, l’ultima puntata è un successo agli ascolti tv Nella serata di domenica 12 febbraio 2023, l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha fatto registrare 5.307.000 spettatori netti per uno share pari al 28.9% di share.

Dopo aver rubato la scena durante l'ultima puntata del Festival di Sanremo, Luisa Ranieri si congeda dal suo grande successo con un altro boom di ascolti. L'ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato quasi 5.5 milioni di spettatori sfiorando il 29% di share. Un grande trionfo senza competitor. Solo Che tempo che fa, su Rai3, mantiene la sua media spettatori con 2.5 milioni di spettatori e uno share vicino al 13%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv della serata del 12 febbraio.

Gli ascolti tv del 12 febbraio 2023

Nella serata di domenica 12 febbraio 2023, l'ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha fatto registrare 5.307.000 spettatori netti per uno share pari al 28.9% di share. Il secondo programma più visto è Che Tempo Che Fa visto da 2.554.000 spettatori netti per uno share pari al 12.4%. A seguire, la sequenza Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.638.000 spettatori netti per l'11.1% di share. Su Canale 5 Famiglia all'improvviso – Istruzioni non incluse è la scelta di 1.506.000 spettatori netti per l'8.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il film proposto su Italia1, Fast & Furious – Hobbs & Shaw è scelto visto da 924.000 spettatori netti per il 5.3% di share. Il talk show di Massimo Giletti Non è l'Arena, in onda su La7, è stato visto da 864.000 spettatori netti per il 6.1% di share. N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 è stato visto da 803.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Blue Bloods, in onda su Rai2, è stato visto da 671.000 spettatori netti per il 3.4% di share. Zona Bianca, il talk show di Rete4, è stato visto da 706.000 spettatori netti per il 4.4% di share. 4 Hotel, in onda su Tv8, è stato visto da 468.000 spettatori netti per il 2.8% di share. Terrybilmente Divagante, in onda sul Nove, è stato invece visto da 169.000 spettatori netti per lo 0.9% di share.