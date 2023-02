Chi ha vinto gli ascolti tv della domenica sera: Lolita Lobosco 2 contro Fino all’ultimo indizio La sfida della domenica sera è tra fiction e film: la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” e il la prima visione di “Fino all’ultimo indizio”. Ecco chi ha vinto gli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

La domenica sera è un momento di ritrovo davanti alla tv per migliaia di famiglie italiane che, quindi, si dividono nel guardare l'uno o l'altro programma trasmesso sul piccolo schermo. Ebbene, da sempre, l'ultimo giorno della settimana è dedicato alle fiction e di fatti, domenica 5 febbraio, si sono scontrate la puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 e il film in onda per la prima volta su su Canale 5, ovvero "Fino all'ultimo indizio". Tra le due ad avere la meglio è stata la serie con protagonista Luisa Ranieri su Rai1, seguita dall'appuntamento con "Che tempo di fa" di Fabio Fazio che, infatti, ha guadagnato quasi l'11% di share. La film su Canale 5, invece, conquista il podio, ma assestandosi in terza posizione.

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023

Nella serata di ieri, domenica 5 febbraio 2023, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha catturato l'attenzione di 4.790.000 spettatori arrivando al 25.8% di share. Su Canale5 la prima visione di Fino all’ultimo indizio è stata la scelta di 2.147.000 spettatori segnando uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 784.000 spettatori con il 3.8% di share, mentre Blue Bloods con 700.000 spettatori è arrivato al 3.6% di share. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto è stato visto da 1.083.000 spettatori segnando il 5.7% share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha radunato davanti al video 2.194.000 spettatori con il 10.7% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori ha raggiunto il 9.4%. Su Rete4 Zona Bianca ha guadagnato il seguito di 493.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena si è dimostrato la scelta di 1.018.000 spettatori ottenendo il 7%. Su Tv8 4 Hotel segna 505.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 262.000 spettatori toccando l'1.4% di share.