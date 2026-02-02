La preside 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction con Luisa Ranieri e il finale della storia

Termina La preside con Luisa Ranieri, l'ultima puntata è in programma lunedì 2 febbraio alle 21.15 su Rai1. La fiction che è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano diventata simbolo di riscatto attraverso l'istruzione, si avvia verso il finale dopo aver conquistato il pubblico con una media di quasi 5 milioni di spettatori a puntata. E ora i telespettatori si chiedono: ci sarà una seconda stagione?

Dalle prime indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, filtra grande ottimismo all'interno della produzione. Il successo della serie, prodotta da Bibi Film e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, ha superato ogni aspettativa. I numeri parlano chiaro: quasi 5 milioni di spettatori medi per episodio e un apprezzamento trasversale che ha conquistato pubblici di tutte le età.

La seconda stagione non è stata ancora confermata ufficialmente dalla Rai, ma le premesse sono più che incoraggianti. Il riscontro del pubblico, unito alla forza della storia raccontata, rende più che probabile un ritorno di Eugenia Liguori sul piccolo schermo.

Durante la promozione della prima stagione, Luisa Ranieri a Fanpage.it aveva parlato della profondità del progetto e del legame con la vera Eugenia Carfora: "Questa è una storia che aveva preso mio marito (Luca Zingaretti, produttore della serie, ndr), che ci ha lavorato per molti anni. È una grande responsabilità: c'è una cosa di una persona vivente che opera ancora sul territorio".

L'attrice aveva sottolineato come la serie volesse sovvertire i pregiudizi sulle periferie: "Non è detto che nelle periferie ci sono i criminali. È popolato da gente molto perbene che ha solo difficoltà". Un messaggio che ha colpito profondamente il pubblico e che continua a essere attuale.

Ludovica Nasti, che interpreta Lucia, aveva raccontato a Fanpage.it la portata del successo: "Mi stanno arrivando così tanti messaggi, di tantissime persone. Dagli adulti, che possono essere mia madre, i miei nonni, i miei zii, ipotetici, ma anche i ragazzi della mia età. È incredibile come La preside sia riuscita a conquistare un pubblico così trasversale". La giovane attrice aveva evidenziato la forza del personaggio di Eugenia: "Parliamo di due donne molto forti. Aver avuto l'opportunità di guardare questi due personaggi, ovvero quello di Mina e quello di Eugenia che combattono per i loro ragazzi, per la loro città è stato molto interessante".

Cosa aspettarsi dall'ultima puntata

L'episodio conclusivo della prima stagione chiuderà il percorso di Eugenia Liguori, ma lascerà inevitabilmente aperte le porte a nuovi sviluppi. La storia della vera Carfora continua infatti nella realtà quotidiana di Caivano, dove la preside opera ancora oggi combattendo contro dispersione scolastica e pregiudizi.

Se la seconda stagione dovesse essere confermata, potrebbe raccontare nuovi capitoli della battaglia educativa e sociale portata avanti dalla dirigente scolastica, mantenendo quella formula vincente che ha conquistato il pubblico: temi durissimi trattati con leggerezza, come aveva spiegato Ranieri. "Non volevamo fare uno spot sul brutto, volevamo uno spot sul bello. Mettere luce sulla gente che quotidianamente fa bene il proprio lavoro".