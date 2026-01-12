La Preside, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio: Eugenia stringe un patto pericoloso con Nicola

Le anticipazioni della seconda puntata de La Preside, in onda domenica 19 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nel secondo episodio della fiction con Luisa Ranieri, intitolato "Il Patto", la battaglia della preside Eugenia Liguori per riportare i ragazzi tra i banchi dell'Istituto Anna Maria Ortese si fa sempre più dura, portandola a scontrarsi con le famiglie del quartiere e a scoprire verità inquietanti sulla vita dei suoi studenti.

La Preside, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata de La Preside, in onda domenica 19 gennaio su Rai1. Nel secondo episodio, Eugenia intensifica la sua missione per salvare l'Ortese dalla dispersione scolastica, ma si trova ad affrontare ostacoli sempre più complessi. Non basta convincere i ragazzi: sono le famiglie a opporsi, i professori latitano e i servizi sociali restano immobili di fronte a situazioni che richiederebbero interventi immediati. La preside decide allora di passare all'azione diretta, organizzando un video-appello degli studenti e presentandosi personalmente a casa di Michele e Gino per riportarli a scuola.

Lo scontro con ‘A Vesuviana e i segreti pericolosi degli studenti

La determinazione di Eugenia la porta a uno scontro frontale con Giuliana, madre di Nicola, meglio conosciuta nel quartiere come ‘A Vesuviana. Non è l'unico caso difficile: la preside scopre che una studentessa è coinvolta in una relazione con un uomo molto più grande di lei, una situazione che nasconde pericoli che vanno ben oltre i confini della scuola. Mentre cerca di gestire queste emergenze, Eugenia deve fare i conti anche con l'assenteismo cronico dei docenti e con l'immobilismo delle istituzioni che dovrebbero tutelare i minori.

Daniela Ioia è A Vesuviana.

Il blitz della polizia e il patto con Nicola che cambia tutto

L'episodio raggiunge il culmine con un blitz della polizia durante il quale Eugenia si trova a proteggere Nicola. È in questo momento di tensione che tra la preside e lo studente si crea un legame inatteso, basato su un accordo che potrebbe rivelarsi tanto rischioso quanto necessario: in cambio del silenzio su un video compromettente in possesso del ragazzo, Nicola dovrà frequentare regolarmente la scuola. Un patto che mette Eugenia in una posizione ambigua, costringendola a scendere a compromessi pur di ottenere un risultato.

Nel frattempo, il video-appello degli studenti produce un effetto inaspettato: attira l'attenzione di Vittorio, un professore di italiano del Nord che decide di lasciare tutto per unirsi alla battaglia della preside Eugenia. Il suo arrivo all'Istituto Anna Maria Ortese segnerà l'inizio di una collaborazione che potrebbe cambiare le sorti della scuola, ma anche innescare nuove dinamiche nel già complesso equilibrio del quartiere.