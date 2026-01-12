napoli
Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

Eugenia Carfora, preside dell’istituto Morano al Parco Verde di Caivano, considerato uno dei quartieri più difficili della provincia di Napoli, da anni si batte contro la dispersione scolastica. La storia di Eugenia Carfora è al centro della fiction “La Preside”, con Luisa Ranieri, in onda da questa sera su Rai 1.
A cura di Valerio Papadia
Eugenia Carfora (a sinistra) e Luisa Ranieri
Va in onda su Rai 1 a partire da questa sera, lunedì 12 gennaio, la fiction "La Preside", che vede come protagonista l'attrice napoletana Luisa Ranieri. Forse non tutti sanno che il prodotto televisivo è ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora, docente partenopea, preside dell'istituto professionale "Francesco Morano" del Parco Verde a Caivano, considerato uno dei quartieri più difficili della provincia di Napoli. In un contesto così difficile, invece, la preside Carfora, sin dall'inizio della sua attività lavorativa, si è battuta – e continua a battersi – contro la dispersione scolastica, cercando di togliere i ragazzi dalla strada per riportarli tra i banchi di scuola.

Chi è Eugenia Carfora, la dirigente dell'istituto Morano di Caivano

Classe 1960, originaria di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, Eugenia Carfora si è laureata in Scienze dell'Educazione. Sin da subito, il suo percorso professionale come docente si è caratterizzato per un forte impegno sociale che avesse come obiettivo proprio gli studenti più a rischio dispersione scolastica, con riferimento anche all'educazione interculturale; si è occupata, infatti, per molto tempo della dispersione scolastica nell'area della Domitiana, lungo asse viario che unisce la province di Napoli e Caserta, area a forte presenza di extracomunitari.

La storia di Eugenia Carfora e la lotta contro l'abbandono scolastico

"Se perdo un minuto, perdo un ragazzo". Questa la frase che sintetizza il lavoro di Eugenia Carfora contro la dispersione scolastica. L'incontro tra la preside e Caivano arriva quando la docente vince il concorso, nel 2007, come dirigente scolastica: il primo incarico è come preside dell'istituto comprensivo "Viviani", sempre al Parco Verde. Da allora, quasi 20 anni fa, Eugenia Carfora va per le strade del grande complesso di edilizia popolare – considerato una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa – e convince i ragazzi ad andare a scuola. Dal 2013, la preside ricopre il suo attuale incarico all'istituto Morano.

