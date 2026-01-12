Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

Eugenia Carfora (a sinistra) e Luisa Ranieri

Va in onda su Rai 1 a partire da questa sera, lunedì 12 gennaio, la fiction "La Preside", che vede come protagonista l'attrice napoletana Luisa Ranieri. Forse non tutti sanno che il prodotto televisivo è ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora, docente partenopea, preside dell'istituto professionale "Francesco Morano" del Parco Verde a Caivano, considerato uno dei quartieri più difficili della provincia di Napoli. In un contesto così difficile, invece, la preside Carfora, sin dall'inizio della sua attività lavorativa, si è battuta – e continua a battersi – contro la dispersione scolastica, cercando di togliere i ragazzi dalla strada per riportarli tra i banchi di scuola.

Chi è Eugenia Carfora, la dirigente dell'istituto Morano di Caivano

Classe 1960, originaria di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, Eugenia Carfora si è laureata in Scienze dell'Educazione. Sin da subito, il suo percorso professionale come docente si è caratterizzato per un forte impegno sociale che avesse come obiettivo proprio gli studenti più a rischio dispersione scolastica, con riferimento anche all'educazione interculturale; si è occupata, infatti, per molto tempo della dispersione scolastica nell'area della Domitiana, lungo asse viario che unisce la province di Napoli e Caserta, area a forte presenza di extracomunitari.

La storia di Eugenia Carfora e la lotta contro l'abbandono scolastico

"Se perdo un minuto, perdo un ragazzo". Questa la frase che sintetizza il lavoro di Eugenia Carfora contro la dispersione scolastica. L'incontro tra la preside e Caivano arriva quando la docente vince il concorso, nel 2007, come dirigente scolastica: il primo incarico è come preside dell'istituto comprensivo "Viviani", sempre al Parco Verde. Da allora, quasi 20 anni fa, Eugenia Carfora va per le strade del grande complesso di edilizia popolare – considerato una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa – e convince i ragazzi ad andare a scuola. Dal 2013, la preside ricopre il suo attuale incarico all'istituto Morano.