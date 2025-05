video suggerito

A Napoli si gira la serie di Rai 1 "La Preside" con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: ispirata alla Prof di Caivano Si gira per tre giorni a Napoli Est. La serie Tv è ispirata alla preside dell'Istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora, che dirige una scuola di frontiera. Sarà interpretata da Luisa Ranieri. Nel cast anche il marito Luca Zingaretti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Luca Zingaretti (a sinistra) e Luisa Ranieri (a destra)

Partono a Napoli le riprese della nuova serie Tv di Rai Uno "La Preside", ispirata alla storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell'istituto Morano di Caivano, scuola di "frontiera" nel comune nell'area nord del napoletano dove si trova il Parco Verde. Nella fiction tv, Carfora sarà interpretata dall'attrice Luisa Ranieri. Nel cast c'è anche il marito Luca Zingaretti. La regia è affidata a Luca Miniero, mentre la sceneggiatura e l'ideazione sono curate da Cristiana Farina, ideatrice della fiction di Mare Fuori.

Eugenia Carfora è una "preside coraggio" che nel corso della sua lunga carriera si è battuta contro la dispersione scolastica al Parco Verde di Caivano. Fino a pochi anni fa simbolo di degrado e piazza di spaccio e oggi al centro di politiche di recupero con il Decreto Caivano, arrivato dopo la vicenda dello stupro delle cuginette. Le riprese sono partite a febbraio proprio nel Comune dell'hinterland. Adesso si spostano a Napoli, nella zona orientale della città, già location per altre serie di successo come "Gomorra Le Origini". Si girerà anche a Roma.

Tre giorni di riprese a Taverna del Ferro

Si gira per tre giorni in via Lieto, strada di collegamento tra via Taverna del Ferro e viale Due Giugno, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città. Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano di viabilità. L'ordinanza prevede di istituire il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) nella strada comunale Lieto, di collegamento tra via Taverna del Ferro (nei pressi del palo della pubblica illuminazione n.177 037) e viale Due Giugno, per i seguenti giorni:

1) 12 maggio 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:30 e le ore 22:30;

2) 16 maggio 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00;

3) 17 maggio 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 14:00.

Il percorso alternativo durante la chiusura del tratto di strada sarà il seguente: i veicoli in transito su viale Due Giugno, questi potranno raggiungere corso San Giovanni a Teduccio, percorrendo via Parrocchia, Via Sacco e Vanzetti e via Ammiraglio Aubry e viceversa; – il dispositivo temporaneo di viabilità si rende necessario per garantire lo svolgimento delle attività di ripresa cinematografica in sicurezza, ed è fatta eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso ed emergenza e dei veicoli delle Forze dell’Ordine e dei veicoli diretti all’interno delle aree di pertinenza degli istituti scolastici.