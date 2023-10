La sceneggiatrice di Mare Fuori e Luca Zingaretti a lavoro su una nuova fiction Cristiana Farina, la sceneggiatrice di Mare Fuori, è al lavoro su un nuovo progetto televisivo con Luca Zingaretti. Si tratta di realizzare la storia di Eugenia Carfora, la preside della scuola di Caivano.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i prodotti tv che hanno riscosso più successo in quest'ultimo anno c'è la fiction Mare Fuori, prodotta da Rai e Picomedia, ideata da Cristiana Farina. Intervistata dal settimanale oggi, la sceneggiatrice ha annunciato che sta iniziando a lavorare ad un nuovo progetto che la vede al fianco di Luca Zingaretti e la sua casa di produzione.

La nuova fiction col supporto di Zingaretti

Un progetto che, come racconta Farina, andrebbe ad indagare sempre un aspetto difficile della società odierna, ovvero quello dell'educazione scolastica, prendendo spunto da fatti di cronaca realmente accaduti, riportandoli così sullo schermo. La sceneggiatrice ne parla in questi termini:

Si tratta di un’idea di Zingaretti e di Zocotoco, la sua società. È la storia di Eugenia Carfora, la preside della scuola di Caivano. Una donna che si è battuta contro tutto e tutti: lì non c’era nulla, neppure i professori perché non c’erano gli alunni.

Una storia che conferma quanto sia importante la presenza della scuola in contesti difficili, in cui è necessario che i ragazzi studino e abbiano una valida alternativa a quello che la strada gli propone:

È andata a prenderli uno ad uno, casa per casa. Si chiamerà La Preside e la Rai sembra interessata a produrla. Credo che dopo Mare fuori sia venuto il momento di dare una risposta ai tanti costretti a scelte sbagliate per paura, in quei luoghi dove se ‘non appartieni’ come dicono loro, se non fai parte del gruppo, del clan, sarai solo carne da macello.

Dopo il successo di Mare Fuori, quindi, non è escluso che anche questo nuovo progetto possa avere un certo riscontro da parte del pubblico, soprattutto quando si raccontano storie non romanzate ma tratte dalla realtà. Il progetto sarebbe ancora in una fase embrionale, è ancora un'idea, quindi, non si conoscono ancora i tempi di realizzazione e chi possa interpretare i possibili ruoli.