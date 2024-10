video suggerito

Luca Barbareschi: “L’Italia non riesce a fare fiction, dovremmo imparare dai turchi”, la reazione di Venier Ospite di Domenica In, Luca Barbareschi si è lasciato andare a una polemica sulle fiction italiane. Parlando con Furkan Palali, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle e attore in serie tv turche, ha detto: “Dovremmo imparare da loro, l’Italia non riesce a fare una fiction”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Furkan Palali e Luca Barbareschi sono stati protagonisti della prima parte di Domenica In, nella puntata in onda domenica 13 ottobre. Nel salotto di Mara Venier, i due concorrenti di Ballando con le Stelle hanno avuto modo di confrontarsi con i giudici, da Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto, e con opinionisti come Alessandra Mussolini. Oltre ad alcune critiche sul ballo, l'occasione si è trasformata in un una polemica sulle fiction italiane a confronto con quelle turche, di cui Palali è rappresentante.

La polemica di Barbareschi sulle fiction italiane

Confrontandosi con Furkan Palali, Barbareschi si è lasciato andare a una polemica sulle fiction italiane, confrontandole con quelle turche di cui l'attore è protagonista. "Lui è molto umile, conosciuto il tutto il mondo", ha esordito l'attore. Poi ha continuato: "I produttori dei suoi film, che qui chiamano telenovelas perché sono doppiate da fare schifo, sono dei grandi produttori. Dovremmo imparare dai turchi. Se la Turchia vende in tutto il mondo e l'Italia non riesce a fare una fiction". "Alcune hanno fatto il giro del mondo", ha ribattuto Mara Venier. "Lo dico con polemica, noi abbiamo investito poco o niente nella narrazione italiana, dobbiamo vendere prodotti. Loro hanno conquistato il mondo con delle storie turche". E ancora la conduttrice: "Non italiani le facciamo bene". "Sì, ma sono poche", ha concluso Barbareschi.

I commenti sul percorso di Furkan a Ballando con le Stelle

Nel salotto di Domenica In era presente anche Alan Friedman, concorrente a sua volta di Ballando con le stelle, finito al ballottaggio durante l'ultima puntata. Il giornalista sostiene che Furkan e altri tre ballerini abbiano fatto peggio di lui. "Sei una tragedia, un flop, sembri un vigile urbano", ha commentato Alessandra Mussolini a proposito dell'attore. Attore che non intende arrendersi, nemmeno davanti al voto zero che Guillermo Mariotto continua a dargli puntata dopo puntata: "Grazie per darmi zero, sono molto ambizioso e sono pronto per combattere". "É un cavaliere, del segno dello scorpione. Con il voto lo sfido a fare meglio", ha aggiunto Mariotto.