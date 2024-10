video suggerito

Alessandra Mussolini critica l’attore turco Furkan Palali a Ballando con le stelle: “Una tragedia, un flop” Alessandra Mussolini, ospite a Domenica In, critica l’attore turco Furkan Palali per le sue esibizioni a Ballando con le stelle: “Sei una tragedia, un flop”. A difendere il concorrente è stata Rossella Erra: “Alessandra, quando hai fatto Ballando con le stelle nelle prime quattro puntate sembravi un robot. Sei arrivata in finale grazie a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Mussolini non le manda a dire. Ospite a Domenica In nella puntata del 13 ottobre, si rivolge all'attore turco Furkan Palali criticandolo per le sue performances a Ballando con le stelle: "Sei un flop". A fare da interprete (a sorpresa) Rossella Erra. Lo scontro apre a una filippica di Luca Barbareschi: "Le serie turche vendono in tutto il mondo. L'Italia non riesce a fare una fiction".

Alessandra Mussolini contro l'attore turco Furkan Palali: "Sei un flop"

"A Ballando con le stelle ci sono i top che sono fantastici e poi ci sono i flop. Furkan sei un flop" sentenzia Alessandra Mussolini nel salotto di Mara Venier. "Sei una tragedia, sembri un vigile urbano" continua riferendosi alle sue performance nel programma condotto da Milly Carlucci. A difenderlo c'è Rossella Erre che, oltre a fare da traduttrice simultanea all'attore turco, risponde a tono ad Alessandra Mussolini: "Quando hai fatto Ballando con le stelle nelle prime quattro puntate eri un robottino e sei arrivata in finale grazie ai miei tesoretti. Quindi Alessandra, guarda dall'alto di cosa parli. Furkan stai iniziando a migliorare, io sono dalla tua parte".

Luca Barbareschi: "Dovremmo imparare dai turchi, l'Italia non riesce a fare una fiction"

Le critiche a Furkan Palali aprono la strada ad una lunga filippica di Luca Barbareschi: "Il produttore delle sue telenovelas, che sono doppiate da schifo ma in originale sono bellissime, ha venduto in tutto il mondo con una narrazione turca. Dovremmo imparare da loro". Barbareschi ha poi proseguito con la sua invettiva: "L'Italia non riesce a fare una fiction, investe così poco sulle sue fiction. Dobbiamo vendere prodotti e storie italiane. Abbiamo venduto tutto ai francesi che sono gli italiani senza il senso dell'umorismo".