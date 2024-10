video suggerito

Alan Friedman: “Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle. Perderò io, lei ha più follower” Alan Freidman è intervenuto nella trasmissione radiofonica di Serena Bortone, commentando la sua esperienza a Ballando con le stelle e il suo futuro dopo lo spareggio con Sonia Bruganelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Un programma come Ballando con le stelle fa emergere lati inediti dei concorrenti, anche di quelli insospettabili, come Alan Friedman che ha dimostrato di sapersi mettere in gioco, non solo sulla pista. Intervenuto nella diretta del programma radiofonico di Serena Bortone, 5 condotta su Radio 2, il giornalista ha commentato il suo percorso nello show danzante di Rai1 e ha anche parlato dello spareggio che lo attende con Sonia Bruganelli, dopo la terza puntata.

Il confronto con Sonia Bruganelli

Un'esperienza, quella di Ballando, per la quale ha anche cambiato il suo approccio alla quotidianità: "Ho già perso 17 kg e mia moglie mi ha detto ‘smettila, comincia a mangiare un cornetto’, ma io vorrei diventare figo come Furkan Palali o Massimiliano Ossini". Restando in tema di concorrenti, non poteva mancare un commento sulla sua sfidante di sabato prossimo, ovvero Sonia Bruganelli, che il pubblico a casa ha mandato allo spareggio con lui. Friedman ne ha parlato in termini più che gentili e ha anche rivelato un aspetto più intimo della produttrice:

Tanti dicono che è antipatica, ma io l'ho trovata molto gentile. L'altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l'ho rassicurata dicendo che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me.

Tenendo sul tono della simpatia, poi, ha anche rivolto un appello agli ascoltatori del programma: "Votate me e non Sonia, che non è simpatica. Le prime cinque persone a notare per noi, verremo a cena a casa vostra".

La rivalità con Massimiliano Ossini

Nel commentare la sua esperienza da ballerino, Friedman ha poi scherzato sulla presunta rivalità con Massimiliano Ossini, il conduttore di Rai1 che sta dimostrando di avere delle doti danzanti: "Il mio amico dice che balla cento volte meglio di me. Gli ho risposto che balla come un trattore che vuole fare l'amore. Gli ho consigliato di bere un whisky prima di ballare per sciogliersi un po'."