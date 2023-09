Il giudice dei minori: “Mare Fuori e Gomorra sono serie tv vergognose perché mitizzano i criminali” Giuseppe Spadaro, presidente del tribunale dei minori di Trento, ha attaccato le fiction criminali Mare Fuori e Gomorra: “Sono vergognose, mitizzano i criminali in una fase dove i ragazzi sono ancora adolescenti e fanno delle scelte”.

Giuseppe Spadaro è il presidente del tribunale dei minorenni di Trento che, nella giornata di ieri, ha ricevuto a Crotone il premio "Dodò Gabriele", dal nome del bambino ucciso in agguato di mafia mentre stava giocando a calcetto con gli amici. Il giudice, che è di origini calabresi, in fase di accettazione del premio ha risposto alle domande dei ragazzi sull'influenza che prodotti seriali come "Mare Fuori" e "Gomorra" possono avere sui più giovani. Il suo attacco è stato diretto e ha lasciato poco spazio di appello per la difesa di questi due prodotti: "Il messaggio che danno è devastante perché è quello che cercate voi".

Le parole di Giuseppe Spadaro

Le serie tv che glorificano la mafia sono inaccettabili per Giuseppe Spadaro. Il presidente del tribunale ha argomentato così le sue accuse a progetti come Mare Fuori che, già solo dalla prossima stagione, torneranno sia per una quarta stagione in tv sia a teatro, in una produzione firmata da Alessandro Siani.

Le serie tv che mitizzano la mafia sono vergognose. Mitizzano i criminali in una fase della vita di voi ragazzi che è quella adolescenziale in cui fate delle scelte. Fase in cui, lo sappiamo perché lo abbiamo fatto tutti, si è portati a trasgredire. Il problema è capire il limite della trasgressione e il messaggio pedagogico che danno quei film è devastante perché è quello che cercate voi.

"Perché cercate quei modelli e non quello di Rosario Livatino?"

A questo punto, Giuseppe Spadaro ha tirato in ballo la figura di Rosario Livatino, il magistrato italiano che nel 1990 fu assassinato dalla Stidda, organizzazione mafiosa che opera nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

