Il cast di Fedeltà: attori e personaggi della serie Netflix sul tradimento Dal 14 febbraio 2022 è disponibile su Netflix “Fedeltà”, nuova serie tratta dal romanzo di Marco Missiroli con protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Ecco cosa c’è da sapere sui personaggi.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino, è disponibile su Netflix una nuova serie televisiva, si tratta di Fedeltà. La serie costituita da sei episodi è diretta Andrea Molaioli e Stefano Cipani, ed è tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. I protagonisti sono Michele Riondino e Lucrezia Guidone che interpretano Carlo Pentecoste e Margherita Verna, e da Carolina Sala che interpreta Sofia Casadei, Leonardo Pazzagli nei panni di Andrea e Maria Paiato che dà il volto ad Anna Verna. Il racconto si snoda attorno ai tradimenti in cui cadono i protagonisti, nonostante una storia d'amore che sembra funzionare, ma che nasconde delle lacune, delle insoddisfazioni che vengono colmate fuori dal circuito relazionale in senso stretto, come emerge anche dal finale della serie che, però, lascia spazio a più interpretazioni. Ad accompagnare le vicende dei protagonisti c'è la musica di Arisa, con il brano inedito "Verosimile", che funge da colonna sonora.

I protagonisti nel cast di fedeltà

Come anticipato, la storia parte dall'amore di Carlo Pentecoste e Margherita Verna, marito e moglie, che però finisco col cedere ad alcune tentazioni che si presentano sul loro cammino, finendo per mettere in crisi il loro rapporto.

Michele Riondino è Carlo

Carlo è uno scrittore che con il suo primo libro ha ottenuto un grande successo, prova a pubblicarne uno nuovo e intanto continua ad insegnare scrittura creativa all'università. È un uomo brillante, seducente, creativo, che sa mentire quando è necessario, tra le sue qualità c'è però quella di saper vivere il presente, sorprendendo la sua compagna Margherita in ogni momento. Unico neo, è il rapporto che Carlo ha con suo padre, un uomo abituato a dare peso alla quantità, al guadagno, per cui vive costantemente un complesso di inferiorità per non aver soddisfatto i desideri della sua famiglia d'origine.

Leggi anche Fedeltà, la spiegazione del finale e il significato della miniserie Netflix

Michele Riondino e Lucrezia Guidone

Lucrezia Guidone è Margherita

È una donna intelligente, razionale che ama programmare la sua vita e alzare sempre l'asticella dei suoi obiettivi, anche quelli sulla felicità. Ha messo da parte le sue ambizioni per assecondare il sogno del marito di diventare uno scrittore e sarà proprio la crisi con Carlo a fare in modo che lei guardi dentro se stessa per capire chi vuole davvero diventare.

Carolina Sala è Sofia Casadei

Sofia è una ragazza di vent'anni, nata in provincia, col sogno di diventare una scrittrice che la porta a vivere in una grande città. È romantica, sognatrice, ma non per questo leggera, è molto ambiziosa ma le insicurezze latenti, la frenano di continuo. Il suo dolore più grande è quello di aver perso improvvisamente sua madre in un incidente d'auto, e questo la rende ancora più fragile.

Carolina Sala e Michele Riondino

Leonardo Pazzagli è Andrea

Andrea è un ragazzo di vent'anni, attraente e istintivo, capace di conquistare con un solo sguardo, senza bisogno di troppe parole. Vive ai margini della città e lavora come fisioterapista, un mestiere che ama perché gli consente di "aggiustare i corpi", ma il suo lavoro è solo parte di una vita che tiene ben nascosta. È un ragazzo che ama vivere emozioni forti e spesso lo fa imbrigliandosi in situazioni che potrebbero essere sbagliate, ama essere sopraffatto dall'adrenalina e ha una passione per la boxe, tanto da partecipare anche ad incontri clandestini.

Leonardo Pazzagli

Gli altri attori e i personaggi interpretati

Tra gli altri protagonisti della serie ci sono Maria Paiato che interpreta Anna Verna, Maurizio Lastrico che dà il volto a Marco, Sara Lazzaro che interpreta Giulia, Elisa di Eusanio che ha il ruolo di Eva, Maurizio Donadoni che interpreta Paolo Pentecoste, Luisa Maneri e Sara Mondello sono rispettivamente Loretta e Silvia Pentecoste. Ancora Leonardo Carradori è Lorenzo, Lorenzo Aloi interpreta Leonardo, Camilla Carniello è Lara, Federico Fazioli è il Rettore dell'Univiersità, Giovanni Crozza Signoris ha il ruolo di Jacopo, Eugenio di Fraia interpreta Filippo, Alice Arcuri è Gioia e infine Giovanni Crozza dà il volto ad Edo.