Il Camorrista – La Serie presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

La serie

Il Camorrista – La serie in cinque puntate è stata girata nel 1985, contestualmente alla realizzazione dell’omonimo film prodotto da Titanus Produzione e ReteItalia e uscito nelle sale nel 1986. Il film, come è noto, è diventato un cult mentre la serie non è mai andata in onda. L’attuale rielaborazione è stata prodotta da Titanus Production e RTI – Mediaset e viene distribuita da Minerva Pictures. Il restauro è stato curato dallo stesso Tornatore: il pubblico potrà assistere alla prima e alla quarta puntata alle ore 19 nella Sala Sinopoli. Il giorno successivo, il cineasta Premio Oscar e Grand Prix a Cannes per Nuovo Cinema Paradiso, sarà ospite della Festa del Cinema per un incontro con il pubblico che si terrà alle ore 16 sempre in Sala Sinopoli.

Perché la serie non è mai andata in onda

Giuseppe Tornatore ha raccontato che il suo primo film, "Il camorrista", gli era stato presentato dal produttore Goffredo Lombardo della Titanus insieme a una versione a puntate per la televisione al fine di ottenere il budget necessario per il progetto. Nonostante fosse il 1985, un periodo in cui la serialità non aveva ancora preso il sopravvento, Lombardo dimostrò una notevole visione d'insieme e ciò permise la realizzazione di entrambe le versioni contemporaneamente: il film per il cinema e la serie televisiva composta da cinque episodi di un'ora ciascuno. Il film cinematografico non ebbe un percorso facile a causa dei temi controversi trattati e scomparve dalle sale poco dopo la sua uscita. Questo aspetto scoraggiò la produzione che non mandò mai in onda la serie. Ora, a quarant'anni di distanza, queste cinque ore sono state riportate alla luce. Guido Lombardo e i nuovi dirigenti dell'azienda hanno chiesto a Tornatore di restaurare e rieditare la serie televisiva. L'impresa ha richiesto una nuova scansione in 4k dei materiali originali, una correzione del colore innovativa, una rielaborazione sorprendente del suono mono convertito in formato 5.1 e la modifica del formato da 1:33 originale a 16:9. Il montaggio è rimasto sostanzialmente invariato, ma sono state apportate alcune lievi modifiche per ridurre la durata di ciascun episodio a circa cinquantacinque minuti.