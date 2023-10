Idan Amedi di Fauda combatte Hamas: “Questa non è una scena di una serie, questa è la realtà” Dopo Lior Raz anche Idan Amedi ha imbracciato il fucile per la nazione di Israele: “Questa non è una scena di Fauda, questa è la vita vera. Non ci arrenderemo finché non avremo vinto”.

Fauda, la serie Netflix sul conflitto israelo-palestinese, è assolutamente attuale dato il momento. Come è noto, alcuni degli attori che sono delle vere stelle in Israele come nel mondo, hanno deciso di entrare in missione umanitaria per aiutare Israele. Lior Raz, regista, creatore e attore della serie sui militari dello Shin Bet, è impegnato in prima persona così come Idan Amedi che ha imbracciato il fucile per combattere la minaccia di Hamas: "Questa non è Fauda, non è una serie tv", dice su Instagram, "questa è la vita vera".

Il messaggio di Idan Amedi

Idan Amedi lascia il suo messaggio rivolto a tutta la nazione di Israele e ai soldati delle Forza di Difesa Israelian: "Alla nazione di Israele e a tutti i soldati delle Forze di Difesa Israeliane, sia quelli della riserva che quelli in servizio attivo, Idan Amedi qui. Come potete vedere, oggi indosso un abbigliamento leggermente diverso".

Questa non è una scena di "Fauda". Questa è la vita reale. La nostra armata è stata chiamata in servizio sabato mattina, quando gli eventi nel sud di Israele sono iniziati. Volevo dirvi che, nonostante gli attacchi terrificanti e brutali in cui i nostri amici e cari sono stati uccisi, il nostro morale rimane alto.

"Non ci arrenderemo finché non avremo vinto"

Il messaggio dell'attore è incredibilmente accorato. La promessa al popolo d'Israele è chiara: "Non ci arrenderemo finché non avremo vinto".