Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito
Opinioni

I Cesaroni e la nostalgia che si sgonfia

Partito col botto, il ritorno de I Cesaroni incontra subito una battuta d’arresto in fatto di ascolti e quindi l’entusiasmo iniziale si traduce in una timida apatia. Tutta colpa della nostalgia, motore di questa operazione che rischia di oscurare le nuove possibili trame della serie cult di Canale 5.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Se c'è un meccanismo che trova puntualmente nella televisione la sua casa, quello è la nostalgia. Il ritorno al passato, la rievocazione. La nuova stagione de I Cesaroni è solo l'ennesimo esperimento di questo tipo, che prova a pescare dai primi anni Duemila per solleticare le corde emotive degli adolescenti di allora.

Il ritorno ha avuto un impatto enorme, almeno per la prima puntata, che ha raccolto i frutti di un'operazione nata mesi fa e preceduta da un clima alimentato da tante componenti contrastanti: l'effervescenza per il ritorno, il lutto per la morte di Antonello Fassari, l'incertezza per l'assenza di molte colonne delle prime stagioni, da Alessandra Mastronardi a Max Tortora, passando per Micol Olivieri ed Elena Sofia Ricci.

Spoiler: la serie sta in piedi anche senza i volti storici e possono. svilupparsi nuove trame che non è certo possano inaugurare un nuovo corso, ma sicuramente sembrano poter bastare a questa stagione. Eppure, dopo l'entusiasmo c'è stato il traumatico ritorno con i piedi per terra della seconda puntata, oltre 5 punti di share persi rispetto al debutto e un umore schiacciato da questo dato numero. Dall'esplosione di gioia al tonfo, dal trionfo al ridimensionamento. Come sempre le reazioni contano di più della sostanza. La nostalgia dopa la percezione, il contenuto passa totalmente in secondo piano, poca l'attenzione per le nuove traiettorie narrative, si ragiona per lo più per schemi: o è andato alla grande o è stato una delusione. La legge dell'ascolto vuole gli eccessi, altrimenti non funziona.

Leggi altro di questo autore
Andrea
Parrella
Federica Brignone ha chiesto di tagliare l'intervista a Belve, il no di Fagnani e lo stop alla messa in onda
Andrea
Parrella
Federica Brignone a Belve, salta l'intervista già registrata: "Non andrà in onda, troppo noiosa"
Andrea
Parrella
Dino Giarrusso riceve minacce per le parole sulla nipote di Cuffaro: "Stai parlando troppo"

In fondo è così che funziona la stessa nostalgia, che si avvinghia a te e che butti via al primo momento utile. Rievocare è una parentesi, non può essere una condizione permanente. Nei ricordi ci inciampi, ma non puoi restarci dentro impantanato. L'operazione de I Cesaroni risponde alla sua funzione sociale, attivare il clic di una reminiscenza che assale e immobilizza, prima di rendersi conto che, pur volendo, non potremmo più essere ciò che eravamo quando qualcosa ci ha appassionato.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Andrea Parrella
"L'avvenire è dei curiosi di professione", recitava la frase di un vecchio film che provo a ricordare ogni giorno. Scrivo di intrattenimento e televisione dal 2012, coltivando la speranza di riuscire a raccontare ciò che vediamo attraverso uno schermo, di qualunque dimensione sia. Renzo Arbore è il mio profeta.
Immagine
Il Gf Vip non va in onda stasera per dare spazio alla Coppa Italia tra Inter e Como
Torna in onda domani sera e salta la puntata del 1 maggio
Elia finalista: Volpe, Mussolini e Caruso in nomination
Verso il prolungamento: la data della finale slitta al 19 maggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views