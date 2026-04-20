Katy Perry a Roma per il rito della monetina nella Fontana di Trevi, ma lei ci immerge la carta di credito

Katy Perry a Roma come una turista qualsiasi. La cantante sta trascorrendo alcuni giorni nella capitale e si mostra anche sui social mentre si diletta nelle pratiche turistiche più comuni, tra cui quella di visitare uno dei punti più amati della città, la Fontana di Trevi. In particolare, durante la visita al sito che solo da alcune settimane è a pagamento, Katy Perry ha scherzato per la mancanza di spiccioli da gettare nella fontana come rito portafortuna, al punto da mettere la sua carta di credito in acqua per scherzare sul rituale.

Katy Perry ha pubblicato sui social un breve video in cui prima canta "datemi un penny", per poi prendere la sua carta di credito e calarla delicatamente in acqua. Un video ironico che fa parlare ancor di più di uno dei punti d'attrazione più visitati della città, da poche settimane al centro di una piccola rivoluzione, visto che da inizio 2026 è diventato obbligatorio pagare un biglietto d'ingresso per vedere la Fontana di Trevi. Operazione per la quale il comune di Roma ha rivendicato grande successo, rendendo pubblici i dati di affluenza di questi primi mesi.

Perché si gettano monetine nella Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi è meta obbligatoria per milioni di turisti che giungono ogni anno in città e set cinematografico di famosissimi film, tra i quali La dolce vita di Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Sono tante le storie che ruotano intorno a uno dei simboli più famosi della capitale. Tra le più conosciute vi è sicuramente il lancio della monetina. Perché si lancia la moneta in acqua? La tradizione vuole che la ragione principale per la quale si getti una moneta dando la schiena alla vasca e poi ci si giri velocemente per incontrare con lo sguardo l'attimo in cui la moneta entra in acqua, fa riferimento a un'usanza antica.

Questa usanza affonda le sue radici in un aneddoto dell'Antica Roma, a quando i soldati dell'esercito di Agrippa nel 19 d. C., di ritorno in città ormai esausti, dietro indicazioni di una ragazza si dissetarono alla fonte di Salone, che si trovava a 20 km di distanza da dove sgorga l'acqua oggi. Da questa circostanza la fonte è detta anche acqua vergine, dall'accostamento dei due termini aqua e virgo. Successivamente Agrippa con un acquedotto fece arrivare l'acqua nel punto dove attualmente sorge il monumento.