Gli eredi della terra, anticipazioni terza e ultima puntata 1 maggio: il finale di stagione

Gli ultimi due episodi sveleranno il destino di Hugo e di Mercè. Bernat tenterà di uccidere Hugo e Mercè, dopo avere ripudiato la moglie che ritiene la figlia del diavolo. Marta avrà in mente un piano diabolico. L'appuntamento è alle ore 21:20. Attenzione spoiler.

Gli eredi della terra, anticipazioni ultima puntata dell'1 maggio

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della fiction Gli eredi della terra, in onda l'1 maggio. Nel settimo episodio, intitolato Veleno, Hugo fa una sconvolgente scoperta. Viene a sapere che Mercè, infatti, è la figlia di sua sorella Arsenda. Questo segreto avrà delle gravi conseguenze. Quando Bernat viene a sapere la verità, infatti, ripudierà sua moglie. Sarà convinto che la donna che ha sposato sia in realtà la figlia del diavolo. L'uomo convolerà a nozze con Marta Destorrent, ma quest'ultima ha un piano diabolico in mente. Pian piano, infatti, avvelenerà sia Mercè che il figlio di Bernat. Quando Mercè scompare, Hugo va a cercarla. Insieme a Caterina, tenterà di trovare il luogo in cui la donna è tenuta prigioniera.

Bernat minaccia di uccidere Mercè e Hugo

Nell'ottavo e ultimo episodio, intitolato Redenzione, Mercè scopre che stanno facendo del male a suo figlio. Così, attua subito un piano di fuga per portarlo via dal palazzo di Bernat e metterlo al sicuro. Cerca un luogo dove non ci sia il rischio che Marta possa trovarlo. Bernat, quando non trova più suo figlio, va su tutte le furie. Immagina subito che la responsabile della misteriosa scomparsa sia Mercè ed è pronto a uccidere sia la donna che Hugo, se non riveleranno subito il luogo in cui tengono nascosto il ragazzo. Ben presto, tuttavia, Bernat farà una tragica scoperta. Scoprirà, infatti, che è stata sua moglie Marta ad avvelenare il figlio. Così, affronterà la donna e la sua famiglia.