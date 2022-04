La scogliera dei misteri, anticipazioni ultima puntata 26 aprile: nel finale la verità su Lola e Manon Le anticipazioni della terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri in onda martedì 26 aprile su Rai1. Nel finale di stagione, gli spettatori scopriranno chi ha ucciso Manon, mentre una tragedia si abbatterà su Lola. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri in onda martedì 26 aprile su Rai1. Nel finale di stagione della fiction francese con Garance Thénault e Pierre-Yves Bon, non mancheranno i colpi di scena. Finalmente gli spettatori conosceranno la verità sulla morte di Manon, madre di Lola Brémond. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

La scogliera dei misteri, anticipazioni ultima puntata del 26 aprile

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri, in onda martedì 26 aprile su Rai1. Georges Battaglia è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Intanto, le indagini sulla morte di Manon proseguono e secondo gli inquirenti, il colpevole potrebbe essere proprio Georges. L'uomo avrebbe violentato Manon e poi l'avrebbe uccisa per paura che rivelasse l'accaduto. Eric inizia a credere che suo padre sia veramente il colpevole. Ines, al contrario, ritiene che Georges sia innocente. La famiglia Battaglia è sull'orlo di una profondissima crisi.

Tragedia per Lola Brémond, la donna è in fin di vita

Nell'ultima puntata de La scogliera dei misteri, Lola e Clément si riavvicinano e lottano insieme per scoprire la verità sull'omicidio di Manon. Eric viene convocato dalla polizia, perché i sospetti sulla morte della donna, iniziano a concentrarsi anche su di lui. Mentre è in corso l'interrogatorio, arriva una terribile notizia, che riguarda Lola Brémond. La donna, infatti, è stata ritrovata priva di sensi nella piscina dell'hotel. Le sue condizioni sono gravissime. Lotta tra la vita e la morte. Lola riuscirà a sopravvivere? Verrà fatta finalmente chiarezza sulla morte di Manon o il colpevole riuscirà ancora una volta a farla franca? Per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione de La scogliera dei misteri occorre attendere martedì 26 aprile 2022.