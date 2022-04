La scogliera dei misteri, anticipazioni seconda puntata 19 aprile: Lola ha mentito, Clément in crisi Le anticipazioni della seconda puntata de La scogliera dei misteri, in onda martedì 19 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà tra Lola e Clément, interpretati dagli attori Garance Thénault e Pierre-Yves Bon.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata de La scogliera dei misteri, in onda martedì 19 aprile alle ore 21:20 su Rai1. La trama della miniserie francese con Garance Thénault e Pierre-Yves Bon, si arricchirà di importanti colpi di scena. Clément, infatti, scoprirà che Lola ha sempre mentito sulla sua storia. L'uomo non si fida più di lei, ma una scoperta scioccante lo costringerà ad affrontarla. Ecco tutti i dettagli della nuova puntata. Attenzione spoiler.

La scogliera dei misteri, anticipazioni seconda puntata del 19 aprile

Le anticipazioni della seconda puntata della miniserie francese La scogliera dei misteri, in onda martedì 19 aprile. Lola tenta in tutti i modi di fare riaprire le indagini sulla morte di Manon. Gli investigatori, tuttavia, nutrono molti dubbi sulla limpidezza della stessa Lola e per questo iniziano a indagare sul suo passato. Così, viene a galla la verità. La donna, infatti, ha finto di non sapere di essere stata adottata. Ha mentito anche alle persone a lei più care, non rivelando il suo segreto. Lola sapeva persino che la sua madre biologica era stata uccisa, dopo avere subito una violenza.

La crisi di Lola e Clément

La rivelazione delle bugie dette da Lola ha degli effetti anche sul suo rapporto con Clément. Quando l'uomo scopre tutto, infatti, non riesce più a guardare Brémond con gli stessi occhi. Inizia a percepirla come una manipolatrice, pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Lola prova a scusarsi con Clement, chiedendogli di comprenderla. Intanto, decide di indagare da sola, concentrandosi su un uomo che ritiene possa essere l'assassino di sua madre. Inoltre, riesca a fare riaprire il caso. Clément fa una scoperta scioccante. Leggendo un diario che appartiene a suo padre, scopre che l'uomo è stato sentimentalmente legato proprio alla madre biologica di Lola.