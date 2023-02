Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, anticipazioni terza e ultima puntata 27 febbraio Il finale di stagione della serie Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, andrà in onda lunedì 27 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Ecco le anticipazioni della terza e ultima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni del finale di stagione di Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia, in onda lunedì 27 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Episodio 5 – Viene ritrovato il cadavere di Viesel. Il killer è ricorso alla solita modalità, sottraendo qualcosa alla sua vittima. In questo caso, la pelle. Tuttavia, stavolta ha commesso un errore, ci sono tracce del suo sangue e, dunque, sarà possibile risalire al DNA. Teresa ha un'intuizione. È certa che l'assassino stia tentando di proteggere i bambini e all'appello manca Mathias. Arriva la notte di San Nicola, la notte dei Krampus, i demoni che scendono tra le strade e si mescolano alle persone. In quel contesto, Marini blocca Lucas Ebran, ma accade un fatto terribile: sparisce un bambino.

Le anticipazioni del sesto e ultimo episodio di Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia, in onda lunedì 27 febbraio su Rai1. Mentre si cerca Markus, Lucas Ebran viene rilasciato. Teresa, intanto, ritiene che un confronto con Mathias possa portare a ottenere informazioni preziose. Il bambino, però, non è in casa. Si trova allo stavolo, accanto allo scheletro di un uomo. Teresa, subito dopo il ritrovamento, indaga sull'identità della vittima e così, si scatena un effetto domino che porta la squadra di Teresa Battaglia a scoprire segreti tenuti nascosti per quarant'anni. L'appuntamento con il finale di stagione di Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia è lunedì 27 febbraio alle ore 21:20 su Rai1.