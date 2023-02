Fiori sopra l’Inferno 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia 2” si farà? La risposta non è ancora certa, sebbene la fiction di Rai1 abbia avuto ottimi riscontri in fatto di ascolti tv. Però, considerando che la serie è tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, il materiale narrativo per andare avanti, ci sarebbe.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo della prima stagione di Fiori Sopra l'Inferno – I casi Teresa Battaglia, la fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci, i fan si chiederanno se ci sarà un secondo capitolo della serie, con nuovi intriganti episodi. Se gli ascolti potrebbero aprire le strade a nuove possibilità di racconto, dalla Rai non è arrivata attualmente nessuna conferma, ma stando alla suddivisione dei romanzi da cui è tratta la serie, scritti da Ilaria Tuti, ci sarebbe la possibilità di dar vita ad una seconda stagione.

Fiori Sopra l'inferno 2 si farà? Nessuna conferma

"Fiori sopra l'Inferno 2″ si farà? È la domanda che il pubblico, appassionato dai casi di Teresa Battaglia, si starà ponendo dopo l'ultima puntata della serie andata in onda lunedì 27 febbraio, in prima serata, su Rai1 e che ha lasciato sospesi i telespettatori, curiosi di sapere se potrà esserci un continuo della storia, oppure, nonostante il successo anche in termini di ascolti, non ci sarà spazio per nuovi racconti. Chi conosce la detective sessantenne interpretata da Elena Sofia Ricci, non solo nella sua trasposizione televisiva, ma anche per la cronologia dei romanzi firmati da Ilaria Tuti, saprà che in effetti, ci sarebbe la possibilità di affrontare nuovi casi. L'attrice in una recente intervista ha dichiarato: "Spero di sì, ma naturalmente i produttori aspettano di vedere come sarà accolta questa prima stagione".

La possibile trama della seconda stagione

Il primo libro, omonimo della serie, è uscito infatti nel 2018, seguito dal romanzo "Ninfa Dormiente" edito da Longanesi nel 2019 in cui Teresa Battaglia si trova a dover risolvere un "cold case", quindi sebbene la morte sia avvenuta diverso tempo prima, la detective si trova a dover scoprire il movente nel presente e di conseguenza trovare anche l'assassino. A questo libro, ne segue anche un terzo "Luce della notte", pubblicato nel 2021, in cui la protagonista è una bambina di nove anni ossessionata da un sogno terribile: ogni notte sogna il corpo di un bambino sepolto, grida e macchie di sangue. Da questi indizi, Teresa Battaglia, decide di provare a risolvere quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio. Infine, esiste anche un quarto libro, "Figlia della cenere", che rappresenta la fine delle indagini della detective, impegnata nel caso più difficile che abbia mai affrontato: il suo.