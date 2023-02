I casi di Teresa Battaglia nei romanzi di Ilaria Tuti: i libri in ordine cronologico Stasera su Rai 1 inizia la fiction con Elena Sofia Ricci, ispirata al libro di Ilaria Tuti chiamato Fiori sopra l’inferno. Un romanzo giallo pubblicato nel 2018 che racconta la storia di Teresa Battaglia, un commissario sessantenne, una profiler a cui viene affidato un caso da risolvere.

A cura di Cristina Somma

Elena Sofia Ricci. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

"Fiori sopra l'inferno" è un romanzo giallo edito da Longanesi, scritto da Ilaria Tuti e pubblicato nel 2018. Il libro ha come protagonista un personaggio immaginario: la sessantenne Teresa Battaglia, un commissario di polizia, una profiler affetta da un principio di Alzheimer a cui viene affidato un caso di omicidio da risolvere. La storia è ambientata a Travenì, un luogo inventato, ma che prende ispirazione da alcuni posti del Friuli, patria dell'autrice. Tuti descrive il Tarvisiano, i Laghi di Fusine, la piazza di Tarvisio, la sua torre medioevale e consente al lettore di immedesimarsi nella storia. Il libro riscuote successo fin dal suo esordio e la scrittrice decide di scrivere altri thriller che hanno come protagonista proprio Teresa Battaglia. Il commissario torna a indagare in "Ninfa Dormiente", uscito nel 2019, "Luce della notte" e "Figlia della cenere" usciti nel 2021. La storia, tratta dal primo libro, è stata fonte di ispirazione per la fiction che avrà inizio stasera su Rai 1, con Elena Sofia Ricci che interpreterà la protagonista.

La trama completa del romanzo Fiori sopra l'inferno

Teresa Battaglia è un commissario di polizia di circa 60 anni, chiamata spesso a tracciare i profili psicologici dei criminali. Le viene affidato un caso di omicidio a Travenì, una località turistica inventata, ispirata ad alcune zone del Friuli, patria della scrittrice. Battaglia arriva nel paesino con la sua squadra per individuare l'assassino, che inquadra sin da subito, e studiarne i comportamenti per consentirne la cattura, prima che possa commettere altri omicidi.

Si fa accompagnare da tutti i colleghi, tranne uno : Marini, ancora alle prime armi. La donna però non è in ottimali condizioni di salute. È diabetica, non magra e vittima dei primi sintomi di un Alzheimer precoce. Il suo intuito e la sua esperienza, quindi, devono fare i conti con dei vuoti di memoria. La voglia di salvare più vite possibile però è più forte dei suoi problemi di salute che, in ogni modo, rischiano di minacciare la sua vita e il suo lavoro.

Gli altri libri su Teresa Battaglia in ordine cronologico

Teresa Battaglia torna come protagonista in altri libri scritti da Ilaria Tuti. Primo tra tutti è un e-book uscito nel 2015, prima ancora di "Fiori sopra l'inferno", si intitola "La ragazza dagli occhi di carta" ed è uscito con Nero Press. In questo racconto Teresa Battaglia, commissario di polizia di Udine, incontra un uomo sporco di sangue e decise di immergersi nel caso per risolverlo.

Poi è uscito il primo libro cartaceo che trattava questa storia, "Fiori sopra l'inferno", succeduto da "Ninfa Dormiente", edito da Longanesi e uscito nel 2019. In questo giallo Battaglia si trova a dover risolvere un "cold case", una morte lontana nel tempo. Deve trovare oggi il movente e il killer. I suoi problemi di salute l'accompagnano ancora, ma ha trovato delle soluzioni per facilitarsi il lavoro e non incorrere in problemi causati dai suoi vuoti di memoria. Adesso non segue più il suo istinto, ma prende appunti per ricordare, per non perdere dei pezzi per strada.

Questo suo nuovo modo di indagare sarà utile anche nel terzo romanzo di Tuti che ha come protagonista ancora Teresa Battaglia, la quale è chiamata a risolvere un nuovo caso. Il libro si chiama "Luce della notte", è uscito nel 2021 e racconta di una bambina di nove anni che è tormentata da un sogno ricorrente: il corpo di un bambino sepolto, grida e sangue. Per questo motivo la madre, preoccupata, chiama Teresa Battaglia che decide di cominciare a scoprire i dettagli di questa vicenda.

Infine, un quarto libro uscito nel 2021 continua a parlare della poliziotta sessantenne, edito sempre da Longanesi, si intitola "Figlia della cenere". La donna si ritrova ad affrontare uno dei casi più difficili che abbia mai incontrato, il suo.

Stasera su Rai 1 ci sarà la prima puntata della serie ispirata a "Fiori sopra l'inferno", con Elena Sofia Ricci che interpreterà la Teresa Battaglia. La storia sarà tratta solo da quel libro, per cui la fine del giallo potrebbe corrispondere anche alla fine della serie, anche se non è escluso che ci siano, in futuro, altre stagioni legate agli altri libri.