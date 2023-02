Fiori sopra l’inferno, la nuova fiction con Elena Sofia Ricci: trama, cast e puntate Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia è la nuova fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci. La fiction è un thriller ispirato alla saga di romanzi di Ilaria Tuti incentrati sulla profiler Teresa Battaglia. La particolarità di questo personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci è che soffre di Alzheimer. Si compone di sei episodi divisi in tre prime serate a partire da lunedì 13 febbraio.

Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia è la nuova fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci. La fiction, prodotta da Publispei, è un thriller ispirato alla saga di romanzi di Ilaria Tuti incentrati sulla profiler Teresa Battaglia. La particolarità di questo personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci è che soffre di Alzheimer. La fiction è ambientata sulle Dolomiti. La fiction, diretta da Carlo Carlei, si compone di sei episodi divisi in tre prime serate a partire da lunedì 13 febbraio.

Le anticipazioni della prima puntata di Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia

La prima puntata di Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia si divide di due episodi. Nel primo episodio, il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Dalla parte opposta del promontorio si ritrovano quattro bambini: Mathias, Diego, Oliver e Lucia si incontrano nel loro posto segreto, che i bambini chiamano l'Orrido. Sono però ignari che qualcuno li sta spiando. Intanto, in Teresa Battaglia iniziano a manifestarsi i primi sintomi dell'Alzheimer.

Nel secondo episodio, scopriamo Cristian Lusar, un uomo che si aggira nei pressi della residenza dei Valent. Sospettato d'omicidio, le sue impronte digitali non coincidono con quelle della scena del crimine. Parisi e Marini cercano nuove piste. Teresa ha vuoti di memoria sempre più frequenti. La piccola Lucia parla con Teresa mostrandole la foto e il misterioso regalo che le è stato recapitato dal Fantasma. Mettendosi sulle sue tracce, Teresa sviene per il freddo intenso proprio sotto gli occhi di un uomo misterioso.

La trama completa di Fiori sopra l'inferno, la mini serie thriller

Travenì è un piccolo paese che si trova nel cuore delle Alpi. Neve, montagna, silenzio fino a quando una serie di delitti, inspiegabili all'apparenza, porta Teresa Battaglia, profiler della Polizia di Udine, a mettersi sulle tracce dell'assassino insieme alla sua squadra, composta da Marini e Parisi. Nel contempo, Teresa Battaglia nasconde alla sua famiglia e a tutti di lottare contro una malattia che ha scoperto da poco, l'Alzheimer. I delitti che sconvolgono il borgo sono difficili da risolvere anche per Teresa e, intanto, sembrano srtringersi attorno a quattro ragazzini, Mathias, Oliver, Diego e Lucia. Il Fantasma, questo il nome della misteriosa ombra che si aggira nel borgo, potrebbe essere proprio il killer. Teresa finirà per identificarsi con lui, comprendere le ragioni per fermarlo e arrivare faccia a faccia per affrontarlo.

Il cast della fiction con Elena Sofia Ricci: attori e personaggi

Ecco la lista del cast completo della fiction Fiori sopra l'inferno con Elena Sofia Ricci:

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia;

Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi;

Giuseppe Spata è Massimo Marini;

Lorenzo McGovern Zaini è Mathias;

Ruben Santiago Vecchi è Oliver;

Tosca Forestieri è Lucia;

Vittorio Garofalo è Diego;

Mario Ermito è Andreas;

Massimo Rigo è Hans Knauss;

Luigi Petrucci è Giulio Nistri;

Christian Burruano è Gaetano Brughi;

Urs Remon è Dottor Ian;

Leda Kreider è Melania Kravina;

Maria Sole Mansutti è Vittoria;

Riccardo Cicogna è Lucas Ebran;

Enea Barozzi è David Knauss;

Lorenzo Acquaviva è il Questore Ambrosini;

Lorena Cacciatore è Marta Valent;

Arianna Mattioli è la Maestra;

Emma Benini è Sara;

Ettore Belmondo è Antonio Parri;

Luca Filippi è Christian Lusar;

Maria Cristina Moglia è Carmen Mura;

Laura Mazzi è Suor Anna;

Paola Sambo è la madre di Lucas.

Dove è stato girato Fiori sopra l'inferno

Travenì è il luogo in cui è ambientato Fiorio Sopra l'inferno. Si tratta di un paese immaginario che si trova immerso nelle vallate delle Dolomiti. L'ambientazione è infatti reale: la fiction è stata girata a Tarvisio, nel Friuli-Venezia Giulia, al confine tra la Slovenia e l'Austria. Tra i laghi delle Dolomiti che è possibile apprezzare sin dal trailer, i Laghi delle Fusine.

Il libro di Ilaria Tuti che ha ispirato la mini serie di Rai 1

"Fiori sopra l'inferno" è il primo libro della serie di romanzi di Teresa Battaglia scritta da Ilaria Tuti. Un thriller che racconta il tramonto esistenziale di Teresa Battaglia, brillante detective costretta a fare i conti con i primi sintomi dell'Alzheimer e con un progressivo peggioramento delle sue condizioni. Per la saga di Teresa Battaglia, Ilaria Tuti ha scritto: "La ragazza dagli occhi di carta", "Fiori sopra l'inferno", "Ninfa dormiente", "Luce della notte" e "Figlia della cenere".

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Quante puntate sono "Fiori sopra l'inferno"? La fiction si divide in sei episodi e in tre appuntamenti complessivi sempre al lunedì

Prima puntata in onda lunedì 13 febbraio 2023 con episodio 1 e 2;

in onda lunedì 13 febbraio 2023 con episodio 1 e 2; Seconda puntata in onda lunedì 20 febbraio 2023 con episodio 3 e 4;

in onda lunedì 20 febbraio 2023 con episodio 3 e 4; Terza puntata in onda lunedì 27 febbraio 2023 con episodio 5 e 6.

Le puntate sono disponibili, durante la messa in onda e sempre on demand, su RaiPlay.