Dove è stata girata Fiori sopra l’inferno: i luoghi della serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci Dal 13 febbraio arriva su Rai 1 la nuova serie tv Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo del Commissario Teresa Battaglia giunta in un piccolo paese del Friuli Venezia Giulia per risolvere un omicidio.

A cura di Clara Salzano

La nuova serie tv con Elena Sofia Ricci

Al via dal 13 febbraio 2023 la nuova serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, si intitola Fiori sopra l'inferno ed è tratta dall'omonimo romanzo d’esordio di Ilaria Tuti. Diretta da Carlo Carlei, la miniserie segue le vicende del Commissario Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), arrivata da Udine in un piccolo paese di montagna con la sua squadra, l’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e l'Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata). Tra le vette innevate e i paesaggi paradisiaci Battaglia indaga su un omicidio e inizia a fare i conti con la malattia di Alzheimer che avanza. Le riprese della serie, ambientata in Friuli Venezia Giulia, sono state realizzate tra marzo e giugno 2022. Vediamo tutte le location di Fiori sopra l'inferno.

Dove si trova il paese di Fiori sopra l'inferno

Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, è Commissario a Udine e arriva nel piccolo paese friulano di Travenì per indagare su un killer. Il borgo descritto dalla serie è un paese immaginario nelle valli dolomitiche e si ispira ai luoghi dell'infanzia dell'autrice del romanzo, Ilaria Tuti, nata a Gemona del Friuli e cresciuta in Friuli-Venezia Giulia, ai confini con Slovenia e Austria.

Una scena di Fiori sopra l’inferno

Il borgo immaginario di Travenì nella serie tv Fiori sopra l'inferno è rappresentato dal piccolo paese di Tarvisio, circondato dalle cime innevate delle Dolomiti e vicino alla Foresta di Tarvisio che è la più grande d’Italia con i suoi 24 mila ettari. Di Tarvisio si riconosce la piazza e la torre medievale, i vicoli e gli scorci mozzafiato.

Tarvisio

Le altre location in Friuli Venezia Giulia

Se il paese di Teresa Battaglia è riconoscibile in Tarvisio, la serie tv Fiori sopra l'inferno utilizza molti luoghi suggestivi del Friuli Venezia Giulia, che è la regione in cui è ambientata anche la storia dell'omonimo romanzo.

Fiori sopra l’inferno in Friuli Venezia Giulia

Tra vette e foreste, le scene della serie tv con Elena Sofia Ricci sono state ambientate in varie zone del Friuli Venezia Giulia come Pontebba e Udine, Malborghetto e Camporosso, la Val Saisera e il Lago del Predil.

I laghi del Friuli Venezia Giulia

Alcune riprese sono state realizzate anche attorno agli iconici Laghi di Fusine, tra alcuni dei luoghi alpini più suggestivi in Italia che con l'inverno, stagione in cui è ambientata la serie, acquisiscono una particolare magia.